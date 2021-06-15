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ABD'li Yetkili: "S-400 ile Kabil Havaalanı Teklifinin Bağlantısı Yok"

15.06.2021 21:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsminin açıklanmasını istemeyen Amerikalı bir yetkili, Amerikan basınına yaptığı açıklamada, bir soru üzerine Türkiye’nin Afganistan teklifiyle, S-400 arasında bir bağ olmadığını söyledi

ABD'li Yetkili: "S-400 ile Kabil Havaalanı Teklifinin Bağlantısı Yok"

Başkanlık görevine başlamasından bu yana ilk Avrupa ziyaretini gerçekleştiren ABD Başkanı Joe Biden, Rus lider Vladimir Putin ile görüşmenin düzenleneceği Cenevre’de.

İsminin açıklanmasını istemeyen bir Amerikalı yetkili, Biden’ın uçağı Brüksel’den Cenevre’ye giderken gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Hem NATO’da hem de Rusya’yla ilişkilerde, nükleer silah kontrolu ve silahsızlanma konularının masada olduğunu söyleyen yetkiliye Türkiye’nin Rusya’dan satın aldığı S-400 savunma sistemiyle ilgili soru da yöneltildi.

“S-400 sorunu Türkiye ile bizim aramızda”

S-400 konusunun da hala gündemde olduğunu söyleyen yetkili, “Bu, Türkiye ile bizim aramızdaki bir konu. Bizim yasalarımızla ilgili. Bu konunun Biden-Putin zirvesinde değerlendirmeye alınmasını beklemiyoruz” şeklinde konuştu.

Yetkili, Türkiye’nin, ABD ve müttefiklerinin Afganistan’dan asker çekmesinin ardından Kabil’deki Hamid Karzai Havaalanı’nda güvenliği sağlama teklifiyle, S-400 sorununun bir bağlantısı olup-olmadığı sorusuna da, “Hayır, S-400 sistemiyle Kabil havaalanı teklifi arasında hiçbir bağlantı yok” yanıtını verdi.

Ankara’nın, havaalanıyla ilgili teklifi bazı uzmanlar tarafından, S-400 sistemi nedeniyle Amerika’nın Türkiye’ye uyguladığı yaptırımlar karşısında, Türkiye’nin ikili ilişkileri iyileştirmeye yönelik bir çabası olarak yorumlanıyor.

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