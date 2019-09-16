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ABD'li yetkili Suudi petrol tesislerini İran'ın vurduğunu iddia etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2019 10:28 | Son Güncelleme

Washington yönetiminden ismi açıklanmayan üst düzey yetkili, Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait tesislere düzenlenen saldırıların İran tarafından fırlatılan seyir füzeleri ve silahlı insansız hava araçlarıyla düzenlendiğini öne sürdü

Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait tesislere düzenlenen saldırıların İran tarafından fırlatılan seyir füzeleri ve silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) düzenlendiği iddia edildi.

Amerikan ABC News televizyonuna konuşan Washington yönetiminden ismi açıklanmayan bir üst düzey yetkili, İran'ın Saudi Aramco'ya düzenlenen saldırıları topraklarından ateşlediği seyir füzeleri ve 20'yi aşkın SİHA ile gerçekleştirdiğini ileri sürdü.

Husilerin saldırıların sorumluluğunu üstlendiğini ancak saldırının doğrudan İran tarafından düzenlendiğini öne süren yetkili, "Husiler yapmadıkları bir şeyin sorumluluğunu üstüne alıyor." dedi.

Amerikalı yetkili, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın saldırıdan sorumlu olduğunun tamamen farkında olduğunu ancak ABD'nin desteğini istiyorlarsa Suudilerin de bunu kabul etmesini beklediğini söyledi.

- Saudi Aramco petrol tesislerine saldırı

Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait 2 fabrikaya cumartesi günü yerel saatle 04.00'da SİHA ile saldırı düzenlenmesi sonucu yangın çıktığı açıklanmıştı.

Ölen ya da yaralananın olmadığı SİHA saldırısıyla ilgili Yemen'deki Husiler, saldırıyı 10 SİHA kullanarak düzenlediklerini iddia etmişti. Dünyanın en büyük petrol ihracatçısı olan Suudi Arabistan’ın tesislerine yapılan saldırı nedeniyle ülkenin petrol üretimi günlük 5,7 milyon varil azaldı. Buna bağlı olarak petrol fiyatları yüzde 10 arttı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, saldırıyı İran'ın düzenlediğini savunarak, "Tüm bu tansiyonu azaltma çağrıları arasında İran şimdi dünyanın enerji arzına eşi görülmemiş bir saldırı başlattı. Saldırıların Yemen'den geldiğine dair bir kanıt yok." ifadelerini kullanmıştı.

Pompeo'nun suçlamalarını reddeden İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ise , "Azami baskı politikası sonuç vermeyen Bakan Pompeo, azami yalan politikasına başvuruyor." cevabını vermişti.

Suudi Arabistan ise ABD'nin aksine İran'ı suçlamadı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) desteğini alan hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. İran yönetimi de Yemen'de Husileri destekliyor.

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Anahtar Kelimeler:
İRAN Saudi Aramco

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