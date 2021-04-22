ABD'li yetkililer: Biden "Ermeni soykırımını" tanımaya hazırlanıyor

Amerikan medyasının ABD'li yetkililere dayandırdığı haberlerde Başkan Joe Biden'ın "Ermeni Soykırımını Anma Günü" olarak kabul edilen 24 Nisan'da, 1915'de Osmanlı İmparatorluğu tarafından 1,5 milyon sivil Ermeni'nin sürgün sırasında öldürülmesini "soykırım" olarak tanımaya hazırlandığı belirtildi.

Yetkililer, ABD'nin "Ermeni soykırımını" kabul etmesiyle, insan hakları konusunda verilecek mesajın Türkiye ile ittifakı yıpratma riskinden daha ağır basacağı görüşünün hakim olduğunu belirtti.

Beyaz Saray basın sözcüsü Jen Psaki yönetimin Cumartesi günü konuyla ilgili "söyleyecek daha çok şeyi" olacağını belirterek, daha fazla ayrıntı vermedi.

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ara Ayvazyan Çarşamba günü verdiği bir röportajda, "ABD'nin (soykırımı) tanıması birçok ülke için bir tür ahlaki işaret olacaktır" ifadesini kullandı. Ayvazyan, ABD'nin "Ermeni soykırımını" tanımasının "Ermenistan veya Türkiye ile ilgili bir durum" olmadığını belirterek, "Bu, geçmiş, şimdiki ve gelecekteki soykırımı tanıma ve kınama yükümlülüğümüzle ilgili" dedi.