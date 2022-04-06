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ABD’li Yetkililerden Ukrayna’nın Ankara Büyükelçiliği’ne Ziyaret

06.04.2022 22:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Ticaret Bakanlığı Müsteşarı Marisa Lago ve ABD Büyükelçiliği Başmüsteşarı Scott M. Oudkirk, Ukrayna’nın Ankara Büyükelçiliği’ni ziyaret etti

ABD’li Yetkililerden Ukrayna’nın Ankara Büyükelçiliği’ne Ziyaret

ABD Ticaret Bakanlığı Müsteşarı Marisa Lago ve ABD Büyükelçiliği Başmüsteşarı Scott M. Oudkirk, Ukrayna’nın Ankara Büyükelçiliği’ni ziyaret etti. ABD Ticaret Bakanlığı’na bağlı Uluslararası Ticaret Dairesi’nce yapılan ve ABD’nin Ankara Büyükelçiliği tarafından da paylaşılan açıklamada ziyaretin ABD’nin Ukrayna’ya destek ve dayanışmasını sürdürme kapsamında yapıldığı belirtildi. Ziyaret sırasında Lago’nun özel sektörün Ukrayna’da sürdürülen insani çabalara desteğine de değindiği belirtildi.

Görüşmenin ardından Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Lago ve Oudkirk’ü ağırlamaktan memnun olduklarını belirtti ve ‘‘Rusya’nın sebepsiz saldırganlığıyla mücadele ederken ABD’nin desteğine minnet duyuyoruz’’ dedi. Görüşmede Ukrayna’nın direnişine nasıl yardım edilebileceğinin konuşulduğunu belirten Büyükelçi, ‘‘Tarihin doğru tarafında yer almanın etik olduğu, uzun vadede ülkeler ve iş ilişkileri için faydalı olacağı konusunda uzlaştık’’ dedi.

Uluslararası Ticaret Dairesi, Lago ve Oudkirk’ün Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Yıldırım ile görüşerek ajansın hedefleri ve uzay sektöründe faaliyet gösteren Amerikalı şirketlere yönelik fırsatlar hakkında bilgi aldığını belirtti.

Lago, yenilikçi, temiz ve yeşil enerjinin yararlarını ve Amerikan özel sektörünün bölgeye sunduğu çözümleri ele almak üzere dün Ankara’da Eurasia Küçük Modüler Reaktörler Forumu’na katılmıştı.

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