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ABD’li Yetkililerin Trump Otellerinde Konaklamalasına Eleştiriler

09.09.2019 23:53 | Son Güncelleme

Amerika’da, askeri personelin ve Başkan Yardımcısı Mike Pence’in Başkan Donald Trump’a ait tesislerde konaklamasına yönelik tepkiler devam ederken, Hava Kuvvetleri askeri yetkililerin uluslararası uçuşlardaki konaklama yeri tercihleriyle ilgili denetim başlatıldığını açıkladı

ABD’li Yetkililerin Trump Otellerinde Konaklamalasına Eleştiriler

Amerika’da, askeri personelin ve Başkan Yardımcısı Mike Pence’in Başkan Donald Trump’a ait tesislerde konaklamasına yönelik tepkiler devam ederken, Hava Kuvvetleri’nden yapılan bir açıklamada, askeri yetkililerin uluslararası uçuşlardaki konaklama yeri tercihleriyle ilgili denetim başlatıldığı belirtildi. Trump ise, konuyla ilgili olarak ‘Benimle bir ilgisi yok’ yorumunda bulundu.

ABD Hava Kuvvetleri, askeri bir ekibin Kuveyt ile Alaska arasındaki aktarma uçuşu öncesinde İskoçya’daki Trump Trunberry otelinde konakladığının ortaya çıkmasının ardından, askeri personelin tüm uluslararası uçuşlarıyla ilgili bir teftiş süreci başlattı.

Başkan Yardımcısı Mike Pence’in de kısa süre önce İrlanda’ya resmi ziyareti sırasında Doonbeg’deki Trump golf tesislerinde konaklaması da özellikle Demokratların sert tepkilerine yol açmıştı.

Hava Kuvvetleri’nin açıklamasına yanıt olarak Trump, Twitter’da paylaştığı bir yorumunda, “Benimle bir ilgisi yok” ifadesini kullandı. Trump mesajında ayrıca, ailesine ait otellerde kalmayı tercih eden Amerikalı yetkililerle ilgili olarak da “zevkliler” ifadesini kullandı.

Trump gerek askeri yetkililerin gerek Pence’in Trump otellerinde kalmayı tercih etmelerinin tamamen kendi kararları olduğunu iddia ediyor.

Pentagon’dan yapılan açıklamada, askeri personelin İskoçya’daki konaklamasının yürürlükte olan kurallara uygun olduğu ancak her ne kadar askeri personelin yüksek maliyetli yerlerde konaklamasına müsaade ediliyor olsa da bunun tavsiye edilmediği vurgulandı. Açıklamada, “Hava kuvvetleri ekiplerinin böylesi yerlerde kalıyor olması nedeniyle, vatandaşların vergilerini iyi yönetemiyormuşuz gibi bir algı oluşabileceğini de gözönünde bulundurmalıyız” ifadelerine yer verildi.

Kongre’nin alt kanadı Temsilciler Meclisi’nde çoğunlukta olan Demokratlar, Trump’ın başkanlık makamı sayesinde kar elde ettiği iddiasıyla soruşturma başlatacaklarını Cuma günü açıklamıştı.

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