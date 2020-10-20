ABD'li Yetkililerin Tutsak ABD'liler İçin Şam'ı Ziyaret Ettikleri İddia Ediliyor

Üst düzey Amerikalı yöneticilerin, Suriye’deki kayıp iki Amerika vatandaşının güvenli şekilde geri dönüşünü görüşmek ve gizli temaslarda bulunmak üzere Suriye’ye gittiği iddia ediliyor.

Söz konusu iddia, Wall Street Journal gazetesi tarafından ilk olarak Pazar günü gündeme getirildi. Gazete, ABD Başkanı Donald Trump’ın asistan vekili Kash Patel’in, temaslarda bulunmak üzere Suriye’ye gittiğini öne sürdü. Amerika yönetimi şu ana kadar bu habere ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.

Amerika 2012 yılında, Suriye’nin başkenti Şam’daki büyükelçisini geri çekmiş ve o tarihten bu yana üst düzey bir Amerikalı yetkilinin Suriye’ye açıklanan bir ziyareti olmamıştı.

Buna karşın Amerikalı yetkililer zaman zaman ülkenin özellikle kuzeyinde muhaliflerin olduğu bölgelere ziyaretler gerçekleştirmişlerdi.

Bu ziyaretin 9 yıldır savaş nedeniyle boykot edilen Suriye lideri Beşar Esat’a güç katabileceği yorumları yapılıyor. Son aylarda bazı Arap ülkelerinin de Şam’daki büyükelçiliklerini yeniden açmaya başlaması da dikkat çekiyor.