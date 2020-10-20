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ABD'li Yetkililerin Tutsak ABD'liler İçin Şam'ı Ziyaret Ettikleri İddia Ediliyor

20.10.2020 13:32 | Son Güncelleme

Üst düzey Amerikalı yöneticilerin, Suriye’deki kayıp iki Amerika vatandaşının güvenli şekilde geri dönüşünü görüşmek ve gizli temaslarda bulunmak üzere Suriye’ye gittiği iddia ediliyor

ABD'li Yetkililerin Tutsak ABD'liler İçin Şam'ı Ziyaret Ettikleri İddia Ediliyor

Üst düzey Amerikalı yöneticilerin, Suriye’deki kayıp iki Amerika vatandaşının güvenli şekilde geri dönüşünü görüşmek ve gizli temaslarda bulunmak üzere Suriye’ye gittiği iddia ediliyor.

Söz konusu iddia, Wall Street Journal gazetesi tarafından ilk olarak Pazar günü gündeme getirildi. Gazete, ABD Başkanı Donald Trump’ın asistan vekili Kash Patel’in, temaslarda bulunmak üzere Suriye’ye gittiğini öne sürdü. Amerika yönetimi şu ana kadar bu habere ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.

Amerika 2012 yılında, Suriye’nin başkenti Şam’daki büyükelçisini geri çekmiş ve o tarihten bu yana üst düzey bir Amerikalı yetkilinin Suriye’ye açıklanan bir ziyareti olmamıştı.

Buna karşın Amerikalı yetkililer zaman zaman ülkenin özellikle kuzeyinde muhaliflerin olduğu bölgelere ziyaretler gerçekleştirmişlerdi.

Bu ziyaretin 9 yıldır savaş nedeniyle boykot edilen Suriye lideri Beşar Esat’a güç katabileceği yorumları yapılıyor. Son aylarda bazı Arap ülkelerinin de Şam’daki büyükelçiliklerini yeniden açmaya başlaması da dikkat çekiyor.

İki Amerikalının Suriye'de hapishanede olduğu sanılıyor

Klinik psikolog olan 62 yaşındaki Majd Kamalmaz’ın 2017 yılından bu yana kayıp olduğu ve Suriye hükümeti tarafından hapishanede tutulduğuna inanılıyor. Suriye’de rejim tarafından tutulan bir diğer Amerikalının da 29 yaşındaki serbest gazeteci Austin Tice olduğu belirtiliyor. Tice de son olarak 14 Ağustos 2012’de Şam’daki bir askeri kontrol noktasında görülmüştü.

Kamalmaz’ın kısı Meryem de ailesinin Kash Patel’ın ziyaretinden geçtiğimiz hafta haberdar olduğunu söyledi. Meryam Kamalmaz, ziyaretin geride kalan iki hafta içerisinde gerçekleştiğini bildiklerini ancak daha fazla bilgi sahibi olmadıklarını söyledi.

İsrail’deki hükümet yanlısı El Vatan gazetesi de Wall Street Journal’da yer alan haberi doğruladı. El Vatan Gazetesi de Patel ve ABD Başkanı Donald Trump’ın rehine işlerinden sorumlu temsilcisi Roger Carstens’ın Ağustos ayında Şam’a gittiğini ve Suriye istihbaratından temsilcilerle buluştuğunu iddia etti.

El Vatan gazetesi, Suriye hükümetinin Suriye’nin doğusunda Kürt güçlerle birlikte bulunana Amerikalı askerlerin geri çekilmesi talebini ilettiğini öne sürdü. Gazete ayrıca son ziyaretin ABD’li üst düzey yetkililer tarafından Suriye’ye geçtiğimiz yıllar içerisinde yapılmış üçüncü ziyaret olduğunu yazdı.

Trump, yönetiminin yurtdışında rehine ya da tutuklu olarak bulunan Amerikalıları ülkeye geri getirmek konusuna özel bir önem verdiği biliniyor.

Bu çerçevede üst düzey bir Lübnanlı istihbarat yetkilisinin Lübnan ve Suriye’deki Amerikalıların ülkeye geri dönüşleri konusunu görüşmek üzere Washington’da olduğu belirtiliyor.

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