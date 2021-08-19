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“ABD’liler Afganistan Savaşının İşe Yaramadığı Görüşünde”

19.08.2021 18:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AP ile NORC araştırma şirketinin son anketine katılanların üçte ikisi ABD’nin Afganistan’da 20 yıl süren savaşının yararlı bir sonuç getirdiğini düşünmüyor

“ABD’liler Afganistan Savaşının İşe Yaramadığı Görüşünde”

Amerikalılar’ın büyük bir çoğunluğu, ABD’nin Afganistan’da yıllarca savaşmasının işe yaramadığı görüşünde. Associated Press (AP) haber ajansıyla NORC Kamu Araştırmaları Merkezi’nin ortak anketinin sonuçları, Başkan Joe Biden’ın uluslararası politikalarını onaylayan Amerikalılar’ın da yüzde 50’nin altında olduğunu gösterdi.

Anket katılımcılarının yaklaşık üçte ikisi Amerika’nın Afganistan’da 11 Eylül 2001 terör saldırılarının ardından başlattığı ve 20 yıl süren savaşın yararlı bir sonuç getirdiğini düşünmediklerini belirtti. Biden’ın ulusal güvenlik politikalarını onaylayanların oranı ise yüzde 52 olarak belirlendi.

AP-NORC anketi 12-16 Ağustos tarihleri arasında, Taleban’ın Afganistan’da kontrolü ele geçirmesinin ardından düzenlendi.

Afganistan’da 20 yıldır süren askeri varlığının ardından ülkeden askerleri tamamen çekme kararı alan Başkan Joe Biden, Afganistan’da Taleban’ın yeniden güçlenmesini hızlandırdığı gerekçesiyle hem kendi partisinden hem de Cumhuriyetçiler’den sert eleştiriler aldı.

Biden ise bu eleştiriler karşısında kararının arkasında durdu ve Afganistan’daki savaşa süresiz şekilde devam etmeme kararına zamanla Amerikalılar’ın da destek vereceğini savundu.

Biden’ın bu görüşüne katılanlar olduğu gibi, Afganistan’da Taleban’ın yönetimi ele geçirmesinin yarattığı endişe nedeniyle Amerikan askerlerinin ülkedeki varlığının gerekli olduğuna inananlar da var. Taleban’ın Kabil’e de girerek yönetime el koymasının ardından binlerce Afgan’ın başkentteki havaalanına akın ederek ülkeden kaçma çabasına girdiği anları gösteren görüntüler tüm dünyada yankı uyandırdı.

Diğer taraftan, Amerikalılar’ın yaklaşık üçte biri Afganistan’daki savaşla aynı dönemde başlatılan Irak savaşının da hata olduğunu savunuyor. Amerika’nın Afganistan ve Irak’taki askeri müdahalelerini savunanlar arasında Cumhuriyetçiler çoğunlukta.

AP-NORC anket sonuçlarına göre, Amerikalılar’ın yaklaşık yarısı, yurt dışındaki aşırıcı grupların ABD’ye yönelik tehditlerinin çok ciddi olduğu görüşünü savunuyor. Bu tehditlerden orta düzeyde kaygı duyduklarını söyleyen Amerikalılar’ın oranı ise yüzde 30’larda. Anket katılımcıları arasında, bu tehditler nedeniyle hiç endişe duymadıklarını söyleyenlerin oranı ise yaklaşık yüzde 10 olarak belirlendi.

Anket sonuçları, Amerikalılar’ın çoğunun artık en önemli ulusal güvenlik tehditlerinin ülke içinden geldiğine inandığını gösteriyor.

Katılımcıların yaklaşık üçte ikisi Amerika içindeki aşırıcı grupların oluşturduğu tehdit unsurlarından ‘çok kaygılı’ olduklarını belirtti. Bu konuda orta düzeyde endişeli olanların oranı yaklaşık yüzde 25, hiç endişe duymayanların oranı ise yüzde 10 civarında.

Cumhuriyetçiler ve Demokratlar’ın yurt dışındaki aşırıcı gruplara karşı yaklaşımında benzer düzeyde bir kaygı gözlemlenirken, yurt içi terörü ciddi bir tehdit unsuru olarak gören Demokratlar’ın oranı Cumhuriyetçiler’e kıyasla oldukça fazla. Demokratlar’ın yüzde 75’i, Cumhuriyetçiler’in ise yüzde 57’si yurt içi terör tehditleri karşısında ‘çok endişeli’ olduklarını belirtiyor.

Başkan Joe Biden’ın yeni politikalarında ağırlıklı olarak yurt içindeki sorunlara yönelmesi de, Afganistan’daki savaşı yararsız bulan ve kendi sınırları içinde istihdam, ulaşım, gıda ve konut sıkıntısı gibi sorunları öne çıkaran Amerikalılar’ın endişeleriyle paralel gidiyor.

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