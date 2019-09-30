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ABD’liler Azil Soruşturması Konusunda Ne Düşünüyor?

30.09.2019 22:53 | Son Güncelleme

Kongre’de Trump hakkında Temsilciler Meclisi’nin başlattığı azil soruşturması mesaisi bu hafta yoğun geçecek. Kongre ilk tanığı dinleyecek. Bir ankete göre, Amerikalıların yarısından fazlası azil soruşturması açılmasını onaylıyor ancak görevden alınıp alınmama konusunda görüş ayrılığı var

ABD’liler Azil Soruşturması Konusunda Ne Düşünüyor?

ABD Kongresi’nde Başkan Trump hakkında Temsilciler Meclisi’nin başlattığı azil soruşturması mesaisi bu hafta yoğun geçecek. Kongre ilk tanığı dinleyecek, ifadeleri alacak. Peki ABD’liler Trump hakkında başlatılan azil soruşturması konusunda ne düşünüyor? CBS’in anketine göre Amerikalıların yarısından fazlası azil soruşturması açılmasını onaylıyor. Ancak Trump’ın görevden alınıp alınmaması konusunda görüş ayrılığı öne çıkıyor.

Amerikan CBS kanalının YouGov’a yaptırdığı ankete göre Amerikalıların yüzde 55’i Trump hakkında azil soruşturması açılmış olmasına onay veriyor, yüzde 45’i ise böyle bir soruşturmanın gereksiz olduğunu düşünüyor. Ankete katılan 10 Demokrat Partili'den neredeyse dokuzu azil soruşturmasını destekliyor.

Trump hakkında azil soruşturması başlatılmadan önce sürecin Demokrat Parti içerisinde bir kutuplaşmaya yol açacağı konusunda endişeler dile getirilmişti. Ancak bu anket verileri durumun böyle olmadığını ortaya koydu. Ankette ılımlı Demokratlar'ın azil soruşturmasına destek konusunda liberal Demokratlar'la aynı çizgide olduğu görüldü. Ankete katılan Demokratlar'ın yüzde 87’si azil soruşturmasına destek veriyor.

Ankete katılan Cumhuriyetçiler'in yüzde 77’si ise azil soruşturması başlatılmasını onaylamıyor, yüzde 23’ü ise buna destek veriyor.

ABD’liler Trump’ın Ukrayna krizinde yaptıklarından dolayı azledilmeyi hak edip etmediği konusundaysa bölünmüş durumda. Ankete katılanların yüzde 42’si Trump’ın azledilmeyi hak ettiği, yüzde 36’sı ise hak etmediği görüşünde. Ankete katılanların yüzde 22’si ise bunu söylemek için henüz erken olduğu kanısında.

CBS’in yaptırdığı ankete göre çoğu Cumhuriyetçi Başkan Trump’ın yaptıklarında olağan dışı bir şey olmadığını, olsa bile bunun hala hukuk çerçevesinde olduğunu, geçmişte de eski başkanların benzer şekilde davrandıklarını düşünüyor. Ankete katılanların yüzde 28’i Başkan Trump’ın kurallara uygun, yüzde 31’i kurallara uygun değil ama hukuk çerçevesinde, yüzde 41’i de hukuk dışı şekilde hareket ettiği görüşünde.

Cumhuriyetçiler'in çoğu Başkan’ın ABD’nin çıkarlarını korumak ve yolsuzluğu durdurmak amacıyla bu şekilde hareket ettiği kanısında.

Ankete katılan Amerikalılar'ın çoğu Kongre’nin bu konuya eğilecek olması sebebiyle başka konular üzerinde çalışma fırsatı bulamayacağını düşünüyor.

ABD Kongresi’nde bu hafta azil soruşturması mesaisi

ABD Kongresi’nin bu hafta azil soruşturması mesaisi yoğun geçecek. Kongre iki haftalık tatilde olsa da istihbarat komisyonu üyeleri bu hafta soruşturma kapsamında yeni belgelere ilişkin celplerin çıkarılmasıyla sonuçlanması muhtemel çalışmaların yapılması için Washington’da olacak.

Temsilciler Meclisi’nin İstihbarat, Dışişleri ve Gözetim Komisyonları Çarşamba günü Başkan Trump’ın Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ile 25 Temmuz’daki telefon görüşmesinde de adı geçen ve geçtiğimiz haftalarda görevden alınan ABD’nin Ukrayna Büyükelçisi Marie Yovanaviç’in ifadesini alması bekleniyor.

Perşembe günü de Temsilciler Meclisi’nin bu 3 komisyonunda geçtiğimiz hafta istifa eden Trump yönetiminin Ukrayna özel temsilcisi Kurt Volker’ın ifade vermesi bekleniyor. Kurt Volker tartışmanın odağındaki muhbirin ihbar mektubunda Trump’ın Zelenski ile telefon görüşmesinden bir gün sonra Ukraynalı yetkililerle irtibata geçen iki ABD’li diplomattan biri olarak geçiyordu.

İstihbarat Komisyonu Cuma günü de muhbirin ihbarının aciliyet taşıdığı ve güvenilir bir içeriği olduğu tespitinde bulunan ABD İstihbaratı Genel Müfettişi Michael Atkinson’la da basına kapalı oturum düzenlemesi bekleniyor. Temsilciler Meclisi, muhbirin ihbar mektubunda adı geçen iki kişinin de ifadelerini almaya hazırlanıyor.

Temsilciler Meclisi’ndeki bazı Demokratlar Başkan Trump hakkındaki azil soruşturması konusunda oylamanın önümüzdeki ay yapılabileceğini belirtiyor. Temsilciler Meclisi Adalet Komisyonu üyelerinden David Cicilline geçtiğimiz hafta gazetecilere yaptığı açıklamada soruşturmanın tamamlanmasına ilişkin takvim konusunda, “Bana göre birkaç haftası var. Yabancı bir liderle irtibata geçip siyasi rakiplerinden biri hakkında yalan bir hikaye uydurulması konusunu gündeme getirdiğini kabul etti zaten” ifadelerini kullanmıştı.

Geçtiğimiz Cuma günü Temsilciler Meclisi Dışişleri Komisyonu Ukrayna skandalıyla ilgili olarak Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’yu ifadeye çağırmıştı.

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