ABD’liler Azil Soruşturması Konusunda Ne Düşünüyor?

Trump hakkında azil soruşturması başlatılmadan önce sürecin Demokrat Parti içerisinde bir kutuplaşmaya yol açacağı konusunda endişeler dile getirilmişti. Ancak bu anket verileri durumun böyle olmadığını ortaya koydu. Ankette ılımlı Demokratlar'ın azil soruşturmasına destek konusunda liberal Demokratlar'la aynı çizgide olduğu görüldü. Ankete katılan Demokratlar'ın yüzde 87’si azil soruşturmasına destek veriyor.

Amerikan CBS kanalının YouGov’a yaptırdığı ankete göre Amerikalıların yüzde 55’i Trump hakkında azil soruşturması açılmış olmasına onay veriyor, yüzde 45’i ise böyle bir soruşturmanın gereksiz olduğunu düşünüyor. Ankete katılan 10 Demokrat Partili'den neredeyse dokuzu azil soruşturmasını destekliyor.

ABD Kongresi’nde Başkan Trump hakkında Temsilciler Meclisi’nin başlattığı azil soruşturması mesaisi bu hafta yoğun geçecek. Kongre ilk tanığı dinleyecek, ifadeleri alacak. Peki ABD’liler Trump hakkında başlatılan azil soruşturması konusunda ne düşünüyor? CBS’in anketine göre Amerikalıların yarısından fazlası azil soruşturması açılmasını onaylıyor. Ancak Trump’ın görevden alınıp alınmaması konusunda görüş ayrılığı öne çıkıyor.

Ankete katılan Cumhuriyetçiler'in yüzde 77’si ise azil soruşturması başlatılmasını onaylamıyor, yüzde 23’ü ise buna destek veriyor.

ABD’liler Trump’ın Ukrayna krizinde yaptıklarından dolayı azledilmeyi hak edip etmediği konusundaysa bölünmüş durumda. Ankete katılanların yüzde 42’si Trump’ın azledilmeyi hak ettiği, yüzde 36’sı ise hak etmediği görüşünde. Ankete katılanların yüzde 22’si ise bunu söylemek için henüz erken olduğu kanısında.

CBS’in yaptırdığı ankete göre çoğu Cumhuriyetçi Başkan Trump’ın yaptıklarında olağan dışı bir şey olmadığını, olsa bile bunun hala hukuk çerçevesinde olduğunu, geçmişte de eski başkanların benzer şekilde davrandıklarını düşünüyor. Ankete katılanların yüzde 28’i Başkan Trump’ın kurallara uygun, yüzde 31’i kurallara uygun değil ama hukuk çerçevesinde, yüzde 41’i de hukuk dışı şekilde hareket ettiği görüşünde.

Cumhuriyetçiler'in çoğu Başkan’ın ABD’nin çıkarlarını korumak ve yolsuzluğu durdurmak amacıyla bu şekilde hareket ettiği kanısında.

Ankete katılan Amerikalılar'ın çoğu Kongre’nin bu konuya eğilecek olması sebebiyle başka konular üzerinde çalışma fırsatı bulamayacağını düşünüyor.