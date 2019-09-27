ABD'liler azil soruşturmasının Trump'a avantaj sağlayacağını düşünüyor

WASHINGTON (AA) - ABD'lilerin birçoğu, Başkan Donald Trump hakkında açılan azil soruşturmasının "zamansız" olduğunu ve bu durumun Trump'a seçimlerde avantaj sağlayacağını düşünüyor.

Amerikan basınının, seçimler için kritik 4 kentte seçmenlerle yaptığı mülakatlara göre Cumhuriyetçiler, Trump'a yönelik azil soruşturması sürecinin başlatılmasının, Devlet Başkanına yarayacağını düşünürken, Demokratlar ise Cumhuriyetçiler'in bu konuda haklı çıkmasından endişeli.

Florida'da yaşayan ve 2016 seçimlerinde Demokrat aday Hillary Clinton'ı destekleyen Richard Sibilla, yaptığı açıklamada, "Bundan sonra (azil soruşturmasının başlatılması) Trump'ın seçimleri yeniden kazanma şansı daha yüksek ne kadar da ürkütücü. Bu süreci takip etmeye gerek bile yok, çünkü bu durum Trump'a yardım edecek." ifadesini kullandı.

Pensilvanyalı başka bir seçmen Marc Devlin ise Trump'a açılan azil soruşturmasının, Trump destekçilerini sinirlendireceğini vurgulayarak, "Benim korkum, partilerin ülkenin üzerine çıkması." yorumunda bulundu.