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ABD’liler Başkan’ın Azil Soruşturması Konusunda Bölünmüş Durumda

01.11.2019 20:44 | Son Güncelleme

ABC ve Washington Post anketine katılan Amerikalılar’ın yüzde 49’u azil sürecini desteklerken, yüzde 47 onaylamıyor

ABD’liler Başkan’ın Azil Soruşturması Konusunda Bölünmüş Durumda

Son anketlere göre Amerikan kamuoyu Başkan Donald Trump hakkında başlatılan azil soruşturmasında bölünmüş durumda. Associated Press ve NORC Halkla İlişkiler Merkezi tarafından yapılan ankete katılanların sadece üçte biri Kongre’nin bir numaralı gündeminin azil soruşturması olması gerektiğini düşünüyor.

Son anketten çıkan sonuçlar Trump için 2020 seçimleri sürecinde pek olumlu sinyaller barındırmasa da Demokratlar açısından da tablo parlak görünmüyor. Zira Trump’ın ulusal güvenliği tehlikeye sokmak ya da rakibini baskı altında tutmak için görevi kötüye kullandığı iddiasındansa, Ukrayna soruşturmasının çıkış noktasının siyasi nedenler olduğuna inananların sayısı da giderek artıyor.

Öte yandan azil soruşturmasıyla ilgili süreç hızla ilerlerken Trump’ın performansına ilişkin kanıda değişiklik görünmüyor.

Ankete katılanların yüzde 47’si azil sürecini desteklerken yüzde 38’i onaylamıyor.

Siyasi iklimdeki kutuplaşma havası seçmenlerde de kendini gösteriyor. Ancak Demokrat Parti aday adayı Joe Biden’ın oğlu Hunter Biden’ın babası Joe Biden, ABD Başkan Yardımcısı olduğu sırada Ukrayna’daki enerji şirketinde çalışmasını her iki partiyi destekleyenler de yanlış buluyor.

ABC ve Washington Post anketine katılan Amerikalılar’ın yüzde 49’u azil sürecini desteklerken, yüzde 47 onaylamıyor.

Üstelik birbine yakın bu iki oran Ekim başında yapılan bir başka anketle bire bir aynı.

Washington Post gazetesi 1998 yılında Cumhuriyetçiler tarafından dönemin başkanı Bill Clinton’ın Senato’dan geçmeyen azil oylamasına anketlerde verilen desteğin yüzde 41’i geçmediği hatırlatmasını da yapıyor. Oysa Trump’ın azil sürecine kamuoyu desteği bazı anketlere göre yüzde 50 oranını aşabiliyor.

ABC ve Washington Post anketine katılanlara göre Amerika kamuoyunun yüzde 55’i azil sürecinden bağımsız olarak Trump’ın Ukrayna konusunda hatalı davrandığını düşünüyor.

Amerika Başkanı azil soruşturmasında yeni bir sürece girerken kamuoyu destek oranı hala düşük ancak eskiye göre pek farklı değil.

Her 10 Amerikalı’dan 4’ü, yani yüzde 38’i başkanı desteklediğini söylerken, ankete katılanların yüzde 58’i Trump’ın başkanlık görevini hakkıyla yerine getirmediğini düşünüyor.

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