ABD’liler Başkan’ın Azil Soruşturması Konusunda Bölünmüş Durumda

Son anketlere göre Amerikan kamuoyu Başkan Donald Trump hakkında başlatılan azil soruşturmasında bölünmüş durumda. Associated Press ve NORC Halkla İlişkiler Merkezi tarafından yapılan ankete katılanların sadece üçte biri Kongre’nin bir numaralı gündeminin azil soruşturması olması gerektiğini düşünüyor.

Son anketten çıkan sonuçlar Trump için 2020 seçimleri sürecinde pek olumlu sinyaller barındırmasa da Demokratlar açısından da tablo parlak görünmüyor. Zira Trump’ın ulusal güvenliği tehlikeye sokmak ya da rakibini baskı altında tutmak için görevi kötüye kullandığı iddiasındansa, Ukrayna soruşturmasının çıkış noktasının siyasi nedenler olduğuna inananların sayısı da giderek artıyor.

Öte yandan azil soruşturmasıyla ilgili süreç hızla ilerlerken Trump’ın performansına ilişkin kanıda değişiklik görünmüyor.

Ankete katılanların yüzde 47’si azil sürecini desteklerken yüzde 38’i onaylamıyor.

Siyasi iklimdeki kutuplaşma havası seçmenlerde de kendini gösteriyor. Ancak Demokrat Parti aday adayı Joe Biden’ın oğlu Hunter Biden’ın babası Joe Biden, ABD Başkan Yardımcısı olduğu sırada Ukrayna’daki enerji şirketinde çalışmasını her iki partiyi destekleyenler de yanlış buluyor.