ABD'liler Teşvik Paketi Yardımlarını Bekliyor

“Amerikan Kurtarma Planı” adıyla bilinen ekonomik yardım paketi ailelere doğrudan nakit yardımı ve okullara maddi yardım gibi pek çok unsuru barındırıyor. Yapılan son ankete göre, Amerikalılar’ın önemli bir kısmı pandeminin ekonomik etkilerini hala hissediyor.

Biden yönetimi Corona virüsü pandemisinde aşılama sürecini hızlandırırken, diğer yandan da salgından olumsuz etkilenen ekonomiyi yeniden rayına oturtmaya çalışıyor.

ABD Kongresi ekonomiyi rahatlatmak üzere, 1960’lı yıllardan bu yana görülen en kapsamlı önlemleri içeren teşvik paketini onayladı. 1,9 trilyon dolarlık dev paket ailelere doğrudan nakit yardımı ve yeniden açılmaya hazırlanan okullara da maddi yardım yapılmasını öngörüyor.

Ekonomik yardım paketi ailelere kişi başı 1400 dolar doğrudan nakit yardımı yapılmasını öngörüyor.

Yılda 75 bin dolar brüt kazancı olan kişiler ve toplam kazançları yılda 150 bin doları geçmeyen çiftler doğrudan nakit yardımından yararlanabilecek.

Yıllık geliri bu rakamların üzerinde olanlarsa, gelirlerine oranla azalan miktarda yardım alabilecek. Yıllık kazancı 80 bin doları aşan kişilerle 160 bin doları aşan çiftler bu yardımdan yararlanamayacak.