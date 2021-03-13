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ABD'liler Teşvik Paketi Yardımlarını Bekliyor

13.03.2021 23:37 | Son Güncelleme:
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ABD'liler Teşvik Paketi Yardımlarını Bekliyor

14 Mart Pazar günü pandemi sebebiyle yürürlüğe giren federal işsizlik yardımlarının süresi doluyor. Yeni teşvik paketinin devreye girmesiyle birlikte bu işsizlik yardımının da devam etmesi sağlanacak

“Amerikan Kurtarma Planı” adıyla bilinen ekonomik yardım paketi ailelere doğrudan nakit yardımı ve okullara maddi yardım gibi pek çok unsuru barındırıyor. Yapılan son ankete göre, Amerikalılar’ın önemli bir kısmı pandeminin ekonomik etkilerini hala hissediyor.

Biden yönetimi Corona virüsü pandemisinde aşılama sürecini hızlandırırken, diğer yandan da salgından olumsuz etkilenen ekonomiyi yeniden rayına oturtmaya çalışıyor.

ABD Kongresi ekonomiyi rahatlatmak üzere, 1960’lı yıllardan bu yana görülen en kapsamlı önlemleri içeren teşvik paketini onayladı. 1,9 trilyon dolarlık dev paket ailelere doğrudan nakit yardımı ve yeniden açılmaya hazırlanan okullara da maddi yardım yapılmasını öngörüyor.

Ekonomik yardım paketi ailelere kişi başı 1400 dolar doğrudan nakit yardımı yapılmasını öngörüyor.

Yılda 75 bin dolar brüt kazancı olan kişiler ve toplam kazançları yılda 150 bin doları geçmeyen çiftler doğrudan nakit yardımından yararlanabilecek.

Yıllık geliri bu rakamların üzerinde olanlarsa, gelirlerine oranla azalan miktarda yardım alabilecek. Yıllık kazancı 80 bin doları aşan kişilerle 160 bin doları aşan çiftler bu yardımdan yararlanamayacak.

Amerikalılar’ın yüzde 85’inin doğrudan nakit yardımından faydalanması bekleniyor. Ödemelerin bu ay içinde yapılmaya başlanması bekleniyor.

Daha önceki yardım paketlerinde kapsam dışı bırakılan ailelerine bağımlı üniversite öğrencileri de yardımdan yararlanabilecek. Üniversite öğrencisi Kennard Taylor da bu öğrencilerden biri.

Taylor, “Aileme bağımlı bir üniversite öğrencisi olduğum için daha önce verilen yardım çeklerinden alamamıştım. Yalnızca işsizlik yardımı alabilmiştim. O nedenle ortalama Amerikalılar’a yardım yapıldığını görmek isterim'' diyor.

ABD’de bir önceki teşvik paketi kapsamında gönderilen yardım çeklerinde eski Başkan Donald Trump’ın imzası bulunuyordu. Hatta bu karar çeklerin gönderilmesini geciktirdiği gerekçesiyle de eleştirilmişti. Yeni paket kapsamında gönderilecek çeklerde mevcut başkan Joe Biden’ın imzası olmayacak.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, “Ödemeleri geciktirmek için değil, hızlandırmak için elimizden geleni yapıyoruz. Bu nedenle başkanın adı yardım çeklerinin üzerinde olmayacak. Çekler Mali Hizmetler Bürosu’ndan bir yetkili tarafından imzalanacak. Burada önemli olan başkanın imzası değil, Amerikan halkının yardım alması” dedi.

ABD’de yapılan son bir anket de halkın yüzde 40’ının pandeminin maddi zorluklarını hala yaşadığını ortaya koydu.

Associated Press haber ajansı ve NORC Kamu İşleri Araştırma Merkezi’nin yaptırdığı ankete katılanların yüzde 30’u pandeminin başladığı döneme kıyasla hane gelirinin daha düşük olduğunu; yüzde 16’sı daha yüksek olduğunu; yüzde 53’ü de gelirlerinde bir değişiklik olmadığını belirtiyor.

Ankete göre, her 10 kişiden biri pandemi sebebiyle geçen ay konut ödemesi; aynı oranda kişi de kredi kartı ödemesi yapamadığını belirtiyor.
Amerikalılar’ın dörtte biri geçen ay içinde bir ya da birden fazla faturasını ödeyemediklerini söylüyor.

Anket verileri resesyonun genç Amerikalıları da etkilediğini gösteriyor.
30 yaşın altındaki Amerikalılar’ın yüzde 40’ı 2020 yılının Mart ayına göre gelirlerinin daha düşük olduğunu; yaklaşık dörtte biri de işlerinden ayrıldığını belirtiyor.

14 Mart Pazar günü pandemi sebebiyle yürürlüğe giren federal işsizlik yardımlarının süresi doluyor. Yeni paketin devreye girmesiyle birlikte bu işsizlik yardımının da devam etmesi sağlanacak. Eyaletlerin işsizlik yardımına ek olarak, pandemi yüzünden işlerini kaybedenlere ya da çalışma saatleri azalanlara haftalık 300 dolar yardım yapılacak.

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