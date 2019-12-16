ABD’liler Trump’ın Azledilmesine Destek Veriyor mu?

Temsilciler Meclisi’nin bu hafta Başkan Donald Trump’ın azledilmesi yönünde oy kullanması bekleniyor. Son anketlere göre halkın yüzde 47’si Trump’ın azledilmesine destek veriyor, yüzde 48’i ise azledilmesine karşı çıkıyor. Başkan Donald Trump’ın seçim kampanyası Demokratlar’ın başlatmış olduğu azil sürecini 2020 başkanlık seçimi sürecinde avantaja çevirmeye çalışıyor. Cumhuriyetçi Başkan Trump, 1998 yılında Demokrat Başkan Bill Clinton’ın sürecinde olduğu gibi, kendi azil sürecinin geri tepmesini umsa da, son anket sonuçları henüz o noktaya gelinmediğini gösteriyor. Bill Clinton örneği Trump için geçerli mi? Cumhuriyetçiler’in Trump’ın azil sürecinde göz önüne aldığı örnek, 1998 yılında Cumhuriyetçiler’in çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi’nde hakkında azil soruşturması başlatılan ancak Senato’da aklanan Bill Clinton örneği. O dönem yapılan Gallup anketi, Bill Clinton’ın azil sürecinde popülaritesinin her iki parti nezdinde de arttığını göstermiş, destek oranı azil oylaması sırasında yüzde 73’ü görmüştü. Beyaz Saray stajyeriyle yaşadığı cinsel ilişki konusunda yalan söylemekle suçlanan Clinton Senato’da aklanmasının ardından siyasi olarak güç kazanmıştı.

Ukrayna skandalı patlak verdiğinden bu yana her hafta yapılan anketlerin birleştirilerek değerlendirildiği son Reuters/IPSOS anketine göre ise Amerikalılar 2019 yılında yaşananlar karşısında daha farklı tepki veriyor. Başkan Trump’a destek oranı yıl boyunca yüzde 40 civarında seyretti ve bu oran son 3 ay içinde çok fazla değişmedi. Ankete göre, Trump’ın ana seçmen tabanı olarak nitelenen üniversite eğitimi olmayan beyaz seçmenden gördüğü destek de sabit kaldı. Anketler, Trump’ın Amerika’nın kırsal kesimlerinde geçtiğimiz Haziran ayına kıyasla Kasım ayında daha az popüler olduğunu gösteriyor. Reuters/IPSOS anketine göre, Demokratlar da Trump’ın aziledilmesi konusunda daha kararlı. Ankete göre, genel olarak Trump’ın azledilmesine yönelik destek son haftalarda yüzde 45’te seyretse de, Demokratlar arasında Trump’ın azledilmesine yönelik destek yüzde 12 artarak yüzde 78’e yükseldi. Cumhuriyetçiler arasında Trump’ın azledilmesine karşı çıkanların oranı ise yüzde 82. Ankete göre Demokratlar, Trump’ın azledilmesinin 2020 seçiminde kendilerine yönelik olası etkisi konusunda daha az endişeli. 2020 yılının Kasım ayında yapılacak başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti’nin adayının Trump’ı yenilgiye uğratması ihtimalini zayıflatması halinde, azil sürecinden vazgeçilmesi gerektiğini söyleyenlerin oranı sadece yüzde 27. Bu oran Ekim ayında yapılan ankette yüzde 34’tü.

Reuters’ın ulaştığı bir iç yazışmaya göre, Demokratlar’ın çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi’nin azil soruşturmasını başlatmasından bu yana, Trump’ın seçim kampanyası 50 eyaletteki Cumhuriyetçi Parti yetkililerine, krizin siyasi bir avantaja çevrilmesi amacıyla bazı notlar gönderdi. Parti yetkililerine gönderilen bu notlarda azil sürecinin Trump’ın 2020 zaferini engelleme çabası olduğunu savunan Twitter mesajı önerileri, anket verileri ve grafikler yer aldı. Cumhuriyetçi Parti yetkilileri, azil sürecinin uzamasının seçmeni, güçlü ekonomi gibi Trump’ın en önemli siyasi avantajı olarak görülen konulardan uzaklaştırabileceği konusunda endişeli. Bu nedenle de sürecin bir an önce tamamlanmasını istiyorlar. “Kongre’deki azil oturumları tarafların görüşlerini pekiştirdi” NPR ve PBS’in ortak anketine göre de Amerikalılar’ın Trump’ın azledilmesi konusundaki görüşü geçtiğimiz ay yapılan anket verileriyle kıyaslandığında aynı. Temsilciler Meclisi’nde saatler süren oturumların ardından ABD’li seçmenin yüzde 48’i Trump’ın azledilmesine karşı, yüzde 47’si ise Trump’ın azledilmesinden yana. Anketi yapan Marist Kamuoyu Enstitüsü’ne göre, Kongre’deki oturumlarda dile getirilenler her iki tarafın görüşlerini güçlendirmekten öteye gidemedi.