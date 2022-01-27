ABD’liler Virüsün Ortadan Kalkacağına İnanmıyor

Yapılan son bir ankete göre Amerikalılar’ın sadece yüzde 15’i pandeminin, ancak COVID-19 büyük ölçüde ortadan kaldırıldığında sona ermiş sayacağını gösteriyor. Buna karşılık katılımcıların yüzde 83'ü mevsimsel grip gibi büyük ölçüde hafif bir hastalık olduğunda pandeminin bittiğini hissedeceklerini söylüyor.

Associated Press haber ajansı ile NORC Halkla İlişkiler Araştırma Merkezi’nin ortak anketi ayrıca, birçok Amerikalı için sosyalleşme ve seyahatten kaçınmak gibi önlemlere Omicron varyantı nedeniyle yeniden döndüğünü gösteriyor.

Anket, Amerikalılar’ın %59'unun kamusal etkinliklere katılırken kendilerini güvende hissetmeleri için kişisel olarak COVID-19'a karşı aşılanmalarının gerekli olduğunu düşündüğünü gösteriyor.

Anket, yetkililerin dile getirdiği 5 ile 11 yaş arası çocuklar için endişe verici derecede düşük aşı oranlarına da ortaya koydu.

Ankete göre ebeveynlerin sadece yüzde 37'si çocuklarının normale dönmeden önce aşılanmasının gerekli olduğunu düşünüyor. Güçlendirici dozlar, COVID-19'a özellikle de Omicron varyantına karşı, iki aşamalı Pfizer veya Moderna aşılarından önemli ölçüde daha iyi koruma sağlasa da, Amerikalılar’ın sadece yüzde 47'si takviye doz aşı yaptırmanın gerekli olduğu görüşünde.

Bazı aşılı ebeveynler 5-11 yaş arası çocuklarını aşılatmayı planlamıyorlar, çünkü, aşı sağlıklı çocukların Covid olsalar da soğuk algınlığı semptomlarından daha fazlasını yaşamayacaklarına inanıyorlar. Bazıları ise, “Çocuklar COVID'den gerçekten hastalanabilir” diyerek zaman kaybetmeden çocuklarını aşılatıyor ve sağlık yetkililerini bunu halka daha net açıklamadıkları için eleştiriyor.

Çocuklar yetişkinlerden daha iyi geçirme eğiliminde olsalar da uzmanlar, virüsün hala ciddi hastalık ve uzun vadeli sağlık etkileri yaşayabileceklerini söylüyor.

Anket, Omicron dalgası ile birlikte önceki döneme göre daha fazla Amerikalı'nın önlem aldığını gösteriyor.

Katılımcıların yüzde 64'ü, her zaman veya sıklıkla büyük gruplardan kaçındıklarını söylüyor ve yüzde 65'i başkalarının yanında maske takıyor. Bu oranların ikisi de Aralık'ta yüzde 57'ydi.

Bir ay önceki %53'lük oranın üzerinde yüzde 60’lık bölüm, düzenli olarak gereksiz seyahatlerden kaçındıklarını söylüyor. Bu önlem seviyesi, geçen bahardan bu yana, milyonlarca Amerikalı tamamen aşılanmadan önceki en yüksek seviyede.

Aşılanmış Amerikalılar’ın önlem alma olasılıkları çok daha yüksek. Aşılı katılımcıların yüzde 73’ü, başkalarının yanında sık sık maske taktıklarını söylüyor. Aşısızlarda ise bu oran yüzde 37.

Bin 161 yetişkinin katıldığı AP-NORC anketi, 13-18 Ocak tarihlerinde NORC'un ABD nüfusunu temsil etmek üzere tasarlanmış, olasılık tabanlı AmeriSpeak panelinden alınan bir örnek grup kullanılarak yapıldı. Tüm katılımcılar için örnekleme hatası marjı artı-eksi 3,8 puan.

