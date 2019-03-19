ABD’lileri Hedef Alan Menbiç'teki Saldırıyla Bağlantılı Gözaltılar

ABD’li yetkililer Ocak ayında Suriye’de meydana gelen ve dört Amerikalı’nın ölümüne neden olan IŞİD’in üstlendiği intihar saldırısıyla bağlantılı bazı kişilerin yakalandığını bildirdi. Reuters haber ajansına göre yetkililer yakalananlarla ilgili tam rakam vermedi ama sayının tek haneli rakamlarla ifade edilebileceğini söyledi. Başka bir yetkiliyse Şubat ayında saldırıyla bağlantılı bazı ön tutuklamaların olduğunu, şimdiki tutuklamalarınsa ikinci dalga olduğunu belirtti. Suriye’de IŞİD’in düzenlediği bombalı saldırıda ölenler arasında Astsubay Jonathan Framer, Donanma Komutanlığı Kriptoloji Teknisyeni Shannon Kent, Savunma İstihbarat Dairesi’nden Scott Wirtz ve sivil tercüman olarak bölgede görev yapan Amerikan devletinde sözleşmeli çalışan bir Amerikan vatandaşı Kadir Tahir vardı. Soruşturmanın gizliliği nedeniyle adlarının açıklanmasını istemeyen yetkililer ilk tutuklamaların ikinciler için yol gösterici olduğunu belirtti ve tüm teröristleri adalet karşısına çıkartmak için soruşturmanın sürdüğünü kaydetti.

ABD askerlerini hedef alan en kötü saldırılardan Suriye’nin kuzey doğusundaki Menbiç’te bir kafede meydana gelen saldırı 2015‘te Suriye’de görevlendirilmelerinden bu yana tek bir saldırıda en fazla ABD askerinin hayatını kaybettiği olay olarak kayıtlara geçti. Saldırı Başkan Donald Trump’ın Suriye’de IŞİD’e karşı zafer ilan ettiği ve 2 bin kadar ABD askerini çekme kararını açıkladığı 19 Aralık’tan yaklaşık bir ay sonra düzenlenmişti. Başkan Trump’ın kararını eleştirenler saldırının IŞİD’in hala sona ermediğinin açık bir kanıtı olduğu yorumunu yapmıştı. Trump da Şubat ayında geri adım atarak IŞİD’e baskı uygulamayı sürdürmek için az sayıda ABD askerini Suriye’de bırakmaya karar vermişti. ABD ordusu ülkede istikrar sağlanana kadar kritik bir süreç yaşanacağını düşünüyor. ABD, İngiltere ve Fransa’nın da Suriye’de bir süre daha asker tutmasını umuyor. ‘IŞİD tehdit olmayı sürdürebilir’ ABD ordusu IŞİD’in Suriye ve Irak’ın çeşitli yerlerinde, bazıları yeraltında on binlerce IŞİD savaşçısının daha olabileceğini belirtiyor. Bunların liderlerinin ve kaynaklarının da gelecek aylarda tehdit oluşturmak için yeterli olabileceği kaygısı hakim.