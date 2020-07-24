ABD’lilerin Yarısı İş Kaybının Kalıcı Olduğu Görüşünde

Yapılan son ankete göre, Corona virüsü pandemisinde ailesi gelir kaybına uğrayan Amerikalılar’ın neredeyse yarısı kaybettikleri işlerine bir daha dönemeyeceklerini düşünüyor. Son veriler başlangıçtaki iyimserlikte keskin bir düşüşün olduğunu ortaya koyuyor. Salgın sırasında ailesinde işini kaybeden bireylerin olduğu kişilerle Nisan ayında yapılan ankete göre, katılımcıların yüzde 78’i yaşanan iş kaybının geçici olduğunu düşünüyordu. Ancak Associated Press haber ajansı ve NORC Halkla İlişkiler Araştırma Merkezi’nin yaptığı son ankete katılanların yüzde 47’si kaybedilen işin geri gelmeyeceği görüşünde. Bu oranlar, işini kaybeden yaklaşık 10 milyon çalışanın yeni bir meslek olmasa da yeni bir iş bulmak zorunda kalacağı anlamına geliyor. Üstelik çoğu öğrencinin yeni eğitim öğretim dönemine uzaktan online derslerle başlayacak olması ailelerin evden çalışamayacakları bir işe başlamalarını da zorlaştırıyor. California’da yaşayan 35 yaşındaki Tonica Daley’nin yaşları 3’le 18 arasında değişen dört çocuğu var. Daley, “Doğruyu söylemek gerekirse şu aşamada dönebileceğim bir iş olmayacak. Çocuklar uzaktan eğitime başlayacak ve kreş imkanı yok” diyor.

J.C Penney firmasında yönetici olarak çalışan Daley, şirket konkordato başvurusunda bulununca işsiz kalmış. Federal hükümetin Corona virüsü salgınının ekonomik etkilerini hafifletmek üzere Kongre tarafından kabul edilen teşvik paketi kapsamında haftalık olarak aldıkları 600 dolarlık işsizlik yardımı sayesinde kredi kartı borçlarını ödeyebilmişler. Ancak Daley, Ağustos ayı itibariyle bu işsizlik yardımının kesilmesi ya da miktarının azaltılması durumunda geçinmek için borç almak zorunda kalabileceğini söylüyor. Corona virüsü vakalarının yeniden artışa geçmesiyle birlikte ekonomideki toparlanma yavaşlama sinyalleri veriyor. İşsizlik yardımına başvuran işten çıkarılanların sayısı geçtiğimiz hafta Mart ayından bu yana ilk kez yükseldi. ABD’de toplam Corona virüsü vaka sayısı da 4 milyonu aşmış durumda. Halkın çoğu tedbirlerin devamından yana Ankete katılanların yüzde 72’si Corona virüsünün yayılmasının önlenmesi için alınan tedbirlerin uygulanmaya devam etmesinden yana. Ankete katılanların yalnızca yüzde 27’si, ekonomiyi salgının sona erdirilmesi çabalarına göre daha öncelikli bir konu olarak görüyor.

New York eyaletinin Long Island kentinde yaşayan 82 yaşındaki öğretim görevlisi Fred Folkman, “Pandemi sorununa gerçek ve kesin çözüm aşının başarılı bir şekilde uygulanması” diyor. Ankete göre 10 Demokrattan 9’u için öncelik virüsün durdurulmasıyken, Cumhuriyetçiler’in yüzde 46’sı salgının durdurulmasına odaklanıyor; yüzde 53’ü de ekonomiyi öncelik olarak görüyor. Amerikalılar’ın yaklaşık yarısı ya kendisinin ya da aileden birinin pandemi sırasında gelir kaybına uğradığını belirtiyor. Ankete katılanların yüzde 27’si aileden birisinin işten çıkarıldığını, yüzde 33’ü çalışma saatlerinin azaltıldığını, yüzde 24’ü ücretsiz izne ayrıldığını, yüzde 29’u da ücret ya da maaşlarının düşürüldüğünü söylüyor. Ailesinde işini kaybeden bir ferde sahip olan kişilerin yüzde 18’i işlerini geri kazandıklarını, yüzde 34’ü ise işe dönmeyi beklediklerini belirtiyor. Pandeminin etkisi ırk ve eğitim düzleminde nasıl değişiyor? Anket, pandeminin farklı kesimleri orantısız şekilde etkilediğini bir kez daha ortaya koydu. Beyaz olmayan Amerikalılar’ın yüzde 60’ı kendilerinin ya da ailelerinden birinin gelir kaybına uğradığını söylerken, Beyaz Amerikalılar’ın yarısı gelir kaybına uğradıklarını belirtiyor.