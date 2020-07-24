ABD’lilerin Yarısı İş Kaybının Kalıcı Olduğu Görüşünde

Yapılan son ankete göre, Corona virüsü pandemisinde ailesi gelir kaybına uğrayan Amerikalılar’ın neredeyse yarısı kaybettikleri işlerine bir daha dönemeyeceklerini düşünüyor. Son veriler başlangıçtaki iyimserlikte keskin bir düşüşün olduğunu ortaya koyuyor.
Salgın sırasında ailesinde işini kaybeden bireylerin olduğu kişilerle Nisan ayında yapılan ankete göre, katılımcıların yüzde 78’i yaşanan iş kaybının geçici olduğunu düşünüyordu. Ancak Associated Press haber ajansı ve NORC Halkla İlişkiler Araştırma Merkezi’nin yaptığı son ankete katılanların yüzde 47’si kaybedilen işin geri gelmeyeceği görüşünde.
Bu oranlar, işini kaybeden yaklaşık 10 milyon çalışanın yeni bir meslek olmasa da yeni bir iş bulmak zorunda kalacağı anlamına geliyor. Üstelik çoğu öğrencinin yeni eğitim öğretim dönemine uzaktan online derslerle başlayacak olması ailelerin evden çalışamayacakları bir işe başlamalarını da zorlaştırıyor.
California’da yaşayan 35 yaşındaki Tonica Daley’nin yaşları 3’le 18 arasında değişen dört çocuğu var. Daley, “Doğruyu söylemek gerekirse şu aşamada dönebileceğim bir iş olmayacak. Çocuklar uzaktan eğitime başlayacak ve kreş imkanı yok” diyor.
J.C Penney firmasında yönetici olarak çalışan Daley, şirket konkordato başvurusunda bulununca işsiz kalmış. Federal hükümetin Corona virüsü salgınının ekonomik etkilerini hafifletmek üzere Kongre tarafından kabul edilen teşvik paketi kapsamında haftalık olarak aldıkları 600 dolarlık işsizlik yardımı sayesinde kredi kartı borçlarını ödeyebilmişler. Ancak Daley, Ağustos ayı itibariyle bu işsizlik yardımının kesilmesi ya da miktarının azaltılması durumunda geçinmek için borç almak zorunda kalabileceğini söylüyor.
Corona virüsü vakalarının yeniden artışa geçmesiyle birlikte ekonomideki toparlanma yavaşlama sinyalleri veriyor. İşsizlik yardımına başvuran işten çıkarılanların sayısı geçtiğimiz hafta Mart ayından bu yana ilk kez yükseldi. ABD’de toplam Corona virüsü vaka sayısı da 4 milyonu aşmış durumda.
Halkın çoğu tedbirlerin devamından yana
Ankete katılanların yüzde 72’si Corona virüsünün yayılmasının önlenmesi için alınan tedbirlerin uygulanmaya devam etmesinden yana. Ankete katılanların yalnızca yüzde 27’si, ekonomiyi salgının sona erdirilmesi çabalarına göre daha öncelikli bir konu olarak görüyor.
New York eyaletinin Long Island kentinde yaşayan 82 yaşındaki öğretim görevlisi Fred Folkman, “Pandemi sorununa gerçek ve kesin çözüm aşının başarılı bir şekilde uygulanması” diyor.
Ankete göre 10 Demokrattan 9’u için öncelik virüsün durdurulmasıyken, Cumhuriyetçiler’in yüzde 46’sı salgının durdurulmasına odaklanıyor; yüzde 53’ü de ekonomiyi öncelik olarak görüyor. Amerikalılar’ın yaklaşık yarısı ya kendisinin ya da aileden birinin pandemi sırasında gelir kaybına uğradığını belirtiyor.
Ankete katılanların yüzde 27’si aileden birisinin işten çıkarıldığını, yüzde 33’ü çalışma saatlerinin azaltıldığını, yüzde 24’ü ücretsiz izne ayrıldığını, yüzde 29’u da ücret ya da maaşlarının düşürüldüğünü söylüyor. Ailesinde işini kaybeden bir ferde sahip olan kişilerin yüzde 18’i işlerini geri kazandıklarını, yüzde 34’ü ise işe dönmeyi beklediklerini belirtiyor.
Pandeminin etkisi ırk ve eğitim düzleminde nasıl değişiyor?
Anket, pandeminin farklı kesimleri orantısız şekilde etkilediğini bir kez daha ortaya koydu. Beyaz olmayan Amerikalılar’ın yüzde 60’ı kendilerinin ya da ailelerinden birinin gelir kaybına uğradığını söylerken, Beyaz Amerikalılar’ın yarısı gelir kaybına uğradıklarını belirtiyor.
Üniversite eğitimi görmüş olanların yüzde 46’sı bir şekilde gelir kaybına uğradıklarını, üniversite eğitimi görmemiş olanların da yüzde 56’sı gelir kaybına uğradıklarını ifade ediyor.
Amerikalılar maddi durumlarını ve ülke ekonomisini nasıl görüyor?
Ankete katılanların yüzde 38’i ülke ekonomisinin durumunun iyi olduğunu düşünüyor. Haziran ayındaki ankette benzer bir oran görülmüştü. Ancak ülke ekonomisinin iyi olduğunu düşünenlerin oranı Mayıs ayında yüzde 29, Ocak ayında ise yüzde 67’ydi. Cumhuriyetçiler’in yüzde 64’ü ekonominin iyi durumda olduğunu düşünürken, Demokratlar’ın yüzde 19’u bu görüşte.
Cumhuriyetçiler’in yüzde 59’u ekonominin önümüzdeki yıl iyileşmesini beklerken Demokratlar’ın yüzde 47’si ekonomik durumun kötüleşmesini, yüzde 29’u iyileşmesini bekliyor. Ankete katılanların yüzde 65’i maddi durumunun iyi olduğunu belirtiyor. Pandemi sırasında ve öncesinde de benzer bir oran gözlemlenmişti.
Ancak bir ay öncesine kıyasla, Amerikalılar’ın önümüzdeki yıl maddi durumlarının iyileşmesine yönelik beklentileri daha düşük. Yüzde 33’ü maddi durumunun önümüzdeki yıl iyileşmesini bekliyor. Bu oran bir ay önce yüzde 38’di. Yüzde 16 maddi durumunun kötüleşmesini beklerken, yüzde 51’i de herhangi bir değişiklik beklemiyor.
Florida’dan 72 yaşındaki Danny Vaughn, ekonomideki gelişmelerin virüsün nasıl bir seyir izleyeceğine bağlı olacağını söylüyor. “Başkan’ın yaptığı her şeye karşı çıkmıyorum ancak Corona virüsü konusunda iyi bir liderlik örneği göstermedi. Bu da Amerikan halkının karşı karşıya olduğu bir numaralı öncelik” diyor.