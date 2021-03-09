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ABD'lilerin Yüzde 40'ı Pandeminin Maddi Zorluklarını Hala Yaşıyor

09.03.2021 20:49 | Son Güncelleme:
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ABD'lilerin Yüzde 40'ı Pandeminin Maddi Zorluklarını Hala Yaşıyor

ABD’de yapılan son ankete göre her 10 kişiden 4’ü Corona virüsü salgını döneminde iş ya da gelir kaybının maddi etkisini hala hissediyor

ABD’de yapılan son ankete göre her 10 kişiden 4’ü Corona virüsü salgını döneminde iş ya da gelir kaybının maddi etkisini hala hissettiğini söylüyor.

Associated Press haber ajansı ve NORC Kamu İşleri Araştırma Merkezi’nin yaptırdığı anket, pandemiden özellikle siyah ve Latin kökenli ailelerle, yetişkin dönemlerinin ikinci büyük ekonomik krizini yaşayan bazı genç Amerikalılar’ın etkilendiğini ortaya koyuyor.

Anket, Amerikalılar’ın yaklaşık yarısının ailesinde pandemi sırasında bir şekilde gelir kaybı yaşandığını ortaya koydu. Katılımcıların yüzde 25’inin ailesinde bir kişinin işini kaybettiği, yüzde 31’inin de ailesinde bir kişinin çalışma saatlerinin azaldığı belirlendi.

Ankete katılanların yüzde 44’ü de ailelerinin pandemi sebebiyle gelir kaybına uğradığını ve bu gelir kaybının maddi durumlarını hala etkilediğini söylüyor.

Anket sonuçları son dönemde gelen ekonomik verilerle de tutarlı. Çalışma Bakanlığı’na göre, 22 Şubat haftasında yaklaşık 745 bin Amerikalı işsizlik yardımına başvurdu.

Ankete katılanların yüzde 30’u pandeminin başladığı döneme kıyasla hane gelirinin daha düşük olduğunu; yüzde 16’sı daha yüksek olduğunu; yüzde 53’ü de gelirlerinde bir değişiklik olmadığını belirtiyor.

‘’K tipi toparlanma’’

Anketin verileri, bazı ekonomistlerin Amerikalılar arasında gelir konusunda farklıları gözeterek ekonomide “K tipi toparlanma” olarak tanımladığı düzelme öngörüsünü de yansıtıyor. Ekonominin çatallanması olarak görülen bu senaryoda büyük ölçekli şirketler ve piyasa toparlanırken küçük ölçekli işletmelerin geride kaldığı görülüyor. Ofis çalışanları pandemi döneminde evden çalışabilirken; eğlence, yeme-içme, seyahat gibi sektörlerde çalışanlarsa zorluk yaşamaya devam ediyor.

Ankete göre, her 10 kişiden biri pandemi sebebiyle geçen ay konut ödemesi; aynı oranda kişi de kredi kartı ödemesi yapamadığını belirtiyor. Amerikalılar’ın dörtte biri geçen ay içinde bir ya da birden fazla faturasını ödeyemediklerini söylüyor.

Latin kökenlilerin yüzde 38’i ve siyah Amerikalılar’ın yüzde 29’u geçen yılın bir döneminde aile fertlerinin işten çıkarılmasıyla karşı karşıya kaldıkları da ankette yer alıyor. Bu oran beyaz Amerikalılar arasında yüzde 21.

Anket verileri resesyonun genç Amerikalıları da etkilediğini gösteriyor. 30 yaşın altındaki Amerikalılar’ın yüzde 40’ı 2020 yılının Mart ayına göre gelirlerinin daha düşük olduğunu belirtiyor. Yaklaşık dörtte biri de işlerinden ayrıldığını belirtiyor.

Yetişkin hayatlarının ilk aşamasında Büyük Resesyonu yaşayan ve “millennial” olarak tanımlanan genç kesimin şu anda bir başka mali krizle karşı karşıya olduğu belirtiliyor.

“Durum pandeminin ilk aşamalarındaki kadar kötü değil”

Kongre’nin 1,9 trilyon dolarlık ekonomik teşvik paketi tasarısının yakın zamanda yasalaşması bekleniyor. Alınan önlemlerin de etkisiyle durumun pandeminin ilk aşamalarındaki kadar kötü olmadığı; dışarda daha az yemek yenilmesi, daha az seyahat edilmesi ve eğlence harcamalarının azalması gibi hayat tarzındaki değişikliklerle bazı Amerikalılar’ın mali durumlarınınsa daha sağlıklı hale geldiği de belirtiliyor. Ankete katılan 10 kişiden dördü daha fazla tasarruf yapabildiğini, 10 kişiden üçü borçlarını daha hızlı kapatabildiklerini söylüyor.

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