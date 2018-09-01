ABD'lilerin yüzde 60'ı Trump'tan memnun değil

ABD’de Başkan Donald Trump’tan memnun olmayan seçmenlerin oranının yüzde 60’ı bulduğu belirtildi.

Washington Post gazetesi ile ABC News tarafından yapılan ankette, ABD'li seçmenin yarısından fazlasının Trump’a karşı olduğu ortaya çıktı.

Anketteki "Donald Trump'ın başkan olarak yaptığı görevi beğeniyor musunuz?" sorusuna, ABD'lilerin yüzde 60'ı "hayır" cevabını verirken, "evet" cevabını verenlerin sayısı yüzde 36'da kaldı.

Anket, 26 -29 Ağustos'ta, Trump’ın eski kampanya müdürü Paul Manafort’un vergi ve banka sahtekarlığı suçundan yargılandığı ve Trump’ın eski avukatı Michael Cohen’in Trump’ın cinsel ilişki yaşadığı kadınları susturmak için yasa dışı ödeme yaptığını kabul ettiği haftanın ardından yapıldı.

"Cohen’i para ödemesi için yönlendirdiyse Trump suç işlemiştir" diyenlerin oranı yüzde 61 iken, "suç işlemedi" diyenlerin oranı yüzde 31 oldu.

Trump'ın yargılanarak görevinden azledilmesi için katılımcıların yüzde 49’u Kongre’nin süreci başlatması gerektiğini ifade ederken yüzde 46’sı ise sürecin başlatılmasına karşı çıktı.