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ABD’lilerin Yüzde 60’ından Biden’a Destek

05.03.2021 20:42 | Son Güncelleme:
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ABD’lilerin Yüzde 60’ından Biden’a Destek

Associated Press haber ajansı ve NORC Kamu İşleri Araştırma Merkezi’nin yaptırdığı ankete göre Amerikalılar’ın yüzde 60’ı Demokrat Başkan Joe Biden’ın bugüne kadarki performansını onaylıyor

Açıklanan yeni bir ankete göre, Amerikalılar’ın yüzde 60’ı Demokrat Başkan Joe Biden’ın bugüne kadarki performansını onaylıyor. Ankete katılanların yüzde 70’i Biden’ın pandemi sürecini yönetmesine de destek veriyor.

Associated Press haber ajansı ve NORC Kamu İşleri Araştırma Merkezi’nin yaptırdığı ankete göre ABD’de siyasi kutuplaşmanın derin olduğu bir dönemde, Biden’ın pandemi sürecini yönetmesine Cumhuriyetçiler’in de yüzde 44’ü destek veriyor.

Cumhuriyetçiler ekonomide Biden’a destek konusunda daha mesafeli

Pandeminin olumsuz etkilediği ekonomi konusuna ise Amerikalılar biraz daha şüpheyle bakıyor. Ankete katılanların yüzde 55’i Biden’ın şimdiye kadar ekonomiye yaklaşımını onaylıyor.

Yüzde 63’ü de ABD ekonomisinin kötü durumda olduğu görüşünde. Ankete göre Cumhuriyetçiler’in ekonomi konusunda Joe Biden’a destek verme eğilimleri pandemi konusunda verdikleri desteğe kıyasla daha düşük. Cumhuriyetçiler’in yalnızca yüzde 17’si Demokrat Başkan Biden’ın mali politikalarına destek veriyor.

Göreve geldikten sonraki iki aydan daha kısa bir süre içinde Joe Biden pandemiyle mücadeleyi en önemli öncelik haline getirerek aşılama sürecini ve aşı dağıtımını hızlandırma sözü verdi. Biden virüsün yayılması tam olarak kontrol altına alınmadan ekonominin de tam olarak toparlanmayacağını vurguluyor.

Başkan Biden ekonomide pandemi etkisini gidermek amacıyla Kongre’den, milyonlarca kişiye doğrudan nakit yardımı yapılmasını sağlayacak olan 1,9 trilyon dolarlık teşvik paketini onaylamasını istiyor. Temsilciler Meclisi tarafından onaylanan teşvik paketinin bu haftasonu ABD Kongresi’nin üst kanadı Senato tarafından da onaylanması bekleniyor.

Biden yönetimi yeni teşvik paketi kapsamında yaklaşık 158 milyon aileye doğrudan nakit yardımı yapılacağını öngörüyor.

Çoğu Amerikalı’nın ekonomiye ilişkin görüşlerinin yeni başkan yemin ederek göreve başladığından bu yana değişmesi, ABD’de partizan duruşun hala etkisini gösterdiğinin bir işareti olarak yorumlandı.

Aralık ayında Cumhuriyetçiler’in yüzde 67’si ve Demokratlar’ın yüzde 15’i ekonominin iyi olduğunu söylerken, şu anda Cumhuriyetçiler’in yüzde 35’i ve Demokratlar’ın da yüzde 41’i ekonomi konusunda olumlu düşündüğünü belirtiyor.

Ankete katılan 10 Amerikalı’dan altısı ABD Başkanı Biden’ın sağlık ve ırk tartışması konularını yönetimine onay veriyor. Genel olarak Amerikalılar’ın yüzde 48’i ülkenin doğru yönde ilerlediğini söylüyor.

Bu oran Aralık ayında yüzde 37’ydi. Ankete katılanların yüzde 43’ü de önümüzdeki yıl içinde ülkede genel durumun daha iyi olmasını bekliyor, yüzde 34’ü durumun kötüleşeceğini; yüzde 23’ü de aynı kalacağını düşünüyor.

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