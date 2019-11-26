ABD’lilerle Almanlar birbirini nasıl görüyor?

Washington merkezli Pew Araştırma Merkezi, değişen siyasi koşullarda Almanlarla Amerikalıların birbirine bakışını mercek altına aldı. Araştırmaya göre Amerikalıların yüzde 75’i Almanya ile iyi ilişkilere sahip olunduğunu düşünürken Almanlarda bu oran yüzde 64’e geriliyor. Geçen yılki yüzde 73’lük oranla kıyaslandığında Almanların ABD ile ilişkilere daha olumlu baktığı görülüyor.

Almanya ile ABD’nin önemli bir ortaklık ilişkisiyle birbirine bağlı olduğu konusunda her iki taraf da hemfikir. Ancak Amerikalıların yüzde 36’sı en önemli ortak olarak İngiltere’yi görüyor. İngiltere’yi Çin, Kanada ve İsrail izliyor. Almanya ise beşinci sırada yer alıyor.

Almanlara göre ise en önemli ortak Fransa. ABD yüzde 42 ile en önemli ikinci ortak olarak görülüyor.

Son yıllarda uluslararası alanda ağırlığını artıran ve önemli bir dış politik güç haline gelen Rusya’nın rolü de Pew’in sorduğu sorular arasında. Amerikalıların yüzde 61’i Almanya ile ilişkilere Rusya’dan daha fazla önem verirken Almanların yüzde 39’u için ABD ile ilişkiler Rusya’dan daha önemli. Almanlar arasında yüzde 25 gibi bir kesim ise Moskova ile iyi ilişkilere sahip olmanın daha önemli olduğu görüşünde.