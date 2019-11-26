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ABD’lilerle Almanlar birbirini nasıl görüyor?

DÜNYA HABERLERİ  | 26.11.2019 10:47 | Son Güncelleme

Pew Araştırma Merkezi’nin yaptığı araştırma, değişen siyasi koşullarda Amerikalılar ve Almanların birbirini nasıl algıladığını mercek altına aldı.

ABD’lilerle Almanlar birbirini nasıl görüyor?

Washington merkezli Pew Araştırma Merkezi, değişen siyasi koşullarda Almanlarla Amerikalıların birbirine bakışını mercek altına aldı. Araştırmaya göre Amerikalıların yüzde 75’i Almanya ile iyi ilişkilere sahip olunduğunu düşünürken Almanlarda bu oran yüzde 64’e geriliyor. Geçen yılki yüzde 73’lük oranla kıyaslandığında Almanların ABD ile ilişkilere daha olumlu baktığı görülüyor.

Almanya ile ABD’nin önemli bir ortaklık ilişkisiyle birbirine bağlı olduğu konusunda her iki taraf da hemfikir. Ancak Amerikalıların yüzde 36’sı en önemli ortak olarak İngiltere’yi görüyor. İngiltere’yi Çin, Kanada ve İsrail izliyor. Almanya ise beşinci sırada yer alıyor.

Almanlara göre ise en önemli ortak Fransa. ABD yüzde 42 ile en önemli ikinci ortak olarak görülüyor.
Son yıllarda uluslararası alanda ağırlığını artıran ve önemli bir dış politik güç haline gelen Rusya’nın rolü de Pew’in sorduğu sorular arasında. Amerikalıların yüzde 61’i Almanya ile ilişkilere Rusya’dan daha fazla önem verirken Almanların yüzde 39’u için ABD ile ilişkiler Rusya’dan daha önemli. Almanlar arasında yüzde 25 gibi bir kesim ise Moskova ile iyi ilişkilere sahip olmanın daha önemli olduğu görüşünde.

Almanya’daki ABD askerleri

Almanya’da konuşlu Amerikan askerleri konusunda da Amerikalılar ve Almanların değerlendirmeleri arasında farklılık göze çarpıyor. Amerikalıların yüzde 56’sı için Almanya’da Amerikan askerlerinin bulunması ulusal güvenlik açısından çok büyük önem taşırken Amerikan üslerinin Almanya’nın güvenliğine önemli bir katkı sunduğunu düşünen Almanların oranı sadece yüzde 15.

Pew Araştırma Merkezi’nin araştırmasıyla nereydeyse eş zamanlı olarak Alman Körber Vakfı’nın açıkladığı anket sonuçları ise Almanların dış politikaya bakışını yansıtıyor. Buna göre Almanların yaklaşık yüzde 25’i, Başkan Donald Trump yönetimindeki ABD’nin Alman dış politikası açısından başa çıkılması gereken en önemli zorluk olduğunu düşünüyor. Zorluklar sıralamasında Rusya yüzde 8 ile açık ara farkla ikinci sırada yer alırken yüzde 3’lük kesim Çin dahil Asya’yı, yüzde 3’lük kesim ise Recep Tayyip Erdoğan yönetimindeki Türkiye’yi dış politikada en önemli zorluk olarak görüyor.

ABD ile işbirliğinin geliştirilmesi gerektiğini düşünen Almanların oranı yüzde 50 iken yüzde 35’lik kesim işbirliğinin azaltılmasından yana.

Ankette ayrıca Almanya’nın uluslararası alanda daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiğini düşünenlerin oranı yüzde 43 çıkarken yüzde 49’luk kesim Almanya’nın geride durmaya devam etmesi gerektiğini kaydediyor.

Kersten Knipp
© Deutsche Welle Türkçe

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