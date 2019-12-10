ABD’nin 2020 Savunma Bütçesinde Türkiye Nasıl Yer Aldı?

ABD’de Temsilciler Meclisi ve Senato’nun Silahlı Hizmetler Komisyonu’nun üzerinde uzlaştığı savunma bütçesi tasarısında Türkiye’ye F-35 savaş uçaklarının ya da F-35 destek teçhizatının transferi yasaklanıyor. Türkiye’ye S-400 sebebiyle de yaptırım uygulanması gerektiği vurgulanıyor. Kongre’nin iki kanadının aylar süren müzakerelerin ardından üzerinde uzlaşma sağladığı 738 milyar dolarlık savunma bütçesinde 2020 yılı için çeşitli askeri misyonlar ve projelere ayrılacak kaynaklar ayrıntılı bir şekilde yer aldı. Türkiye’nin Rusya’dan satın aldığı S-400 füze savunma sistemi sebebiyle çıkarıldığı F-35 programı konusunda Ankara’ya getirilen kısıtlamalara tasarıda yer verildi. Türkiye’ye F-35 projesiyle bağlantılı fikri mülkiyet, teknik veri ya da maddi desteğin transfer edilemeyeceği veya Türkiye’nin kendi F-35 kapasitesini kurması için gereken onarım ve desteğin verilmeyeceği belirtildi. Türkiye’ye F-35 konusunda getirilen kısıtlamaların ancak Türk hükümetinin Rusya’dan teslim aldığıS-400 hava savunma sistemi, ilgili teçhizat, material ya da bu sistemle bağlantılı personele sahip olmaması gerektiği, gelecekte de Rusya’dan benzer bir savunma ekipmanı almayacağına ilişkin güvenilir teminatlar vermesi, bunun Kongre’nin ilgili komisyonlarına gönderilecek raporlarla belgelenmesi gerektiği vurgulandı.

Bütçe tasarısında, Türkiye'nin F-35 programdan çıkarılması sebebiyle ortaya çıkabilecek yedek parça açığının kapatılması amacıyla kaynak sağlanması da öngörülüyor. “S-400 sebebiyle Türkiye’ye yaptırım uygulanmalı” Türkiye’nin S-400 sistemine sahip olmasının Türkiye, ABD ve NATO üyelerinin ulusal güvenliğini olumsuz etkilediği, ABD’nin Türkiye’ye yapmış olduğu Patriot teklifinin uygulanabilir bir alternatif olduğu belirtildi. Türkiye’nin S-400 sistemini satın almasının, 2017 yılında Kongre tarafından kabul edilen “Avrupa ve Avrasya’da Rusya’nın Etkisine Karşı Koyma Yasası” kapsamında Rus savunma sektörüyle yapılan “önemli bir işlem” kategorisine girdiği ve bu kapsamda da Başkan’ın Türkiye’ye yaptırım uygulaması gerektiği vurgulandı. Türk Akımı ve Kuzey Akımı-2’ye yaptırım 2020 bütçe tasarısında Rusya’nın Kuzey Akımı-2 ve Türkiye ile birlikte yürüttüğü Türk Akımı projelerine yönelik yaptırım öngörüyor. Rusya ile askeri düzeyde işbirliğini de yasaklıyor.Rusya bu boru hatlarıyla Ukrayna’yı baypas ederek Avrupa’ya enerji arzını güçlendirmeyi amaçlıyor. Kongre üyeleri ise Trump yönetimine tamamlanmak üzere olan bu projelerin durdurulması konusunda daha fazla çaba göstermesi konusunda baskı uyguluyor.

Ukrayna’ya 300 milyon dolarlık askeri yardım Bütçe tasarısında ABD’de bu dönemde Başkan Donald Trump hakkında başlatılan azil soruşturmasının odağını oluşturan Ukrayna’ya askeri yardım da yer aldı. 2020 yılı için Ukrayna’ya güvenlik yardımı bağlamında 300 milyon dolarlık yardım öngörülüyor. Bu yardımın Ukrayna’ya seyif füzeleri ve gemi-savar füze gibi sşahlar dahil olmak üzere savunma amaçlı teçhizatları kapsadığı belirtiliyor. Trump’ın talebi karşılandı, uzay gücü altıncı kuvvet Kongre’nin buy a sonunda Noel tatiline çıkmadan önce onaylaması beklenen 2020 bütçe tasarısı, Başkan Trump’ın önemli bir talebini de yerine getirerek, ABD Uzay Gücü’nün ABD Silahlı Kuvvetleri bünyesinde Hava Kuvvetleri’ne bağlı altıncı bir askeri birim resmen kurulmasını da sağlıyor. Çin ve Rusya tehdidi Tasarıda Çin’in yurtdışındaki yatırımları ve Rusya ile askeri ilişkileri konusunda rapor hazırlanması dahil olmak üzere Çin’den gelebilecek olası tehditlere çözüm geliştirilmesine yönelik bir dizi madde yer alıyor.