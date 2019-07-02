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ABD’nin 243. yıldönümü kutlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2019 21:30 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Suriye başta olmak üzere ülkemizde yaşanan gelişmelerle ilgili olarak ABD’li muhataplarımızla yakın istişaremizi sürdürüyoruz.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Suriye başta olmak üzere ülkemizde yaşanan gelişmelerle ilgili olarak ABD’li muhataplarımızla yakın istişaremizi sürdürüyoruz. Buna paralel olarak ülkemizin güvenliğine en yakın ve doğrudan tehdit oluşturan PKK, PYD, YPG ve FETÖ gibi terör örgütleriyle mücadelemizde önümüzdeki dönemde müttefikimiz ABD’nin daha somut desteğini görmek istiyoruz" dedi.

ABD’nin 243. yıldönümü dolayısıyla ABD Büyükelçiliği rezidansında resepsiyon verildi. Resepsiyona Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, milletvekilleri ve diğer yetkililer katıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ABD’nin Türkiye için güçlü bir müttefik olduğunu hatırlatarak, "Ülkelerimiz arasındaki ilişkiler ilk temasları da dahil ettiğimizde 200 yıla yaklaşan köklü bir geçmişe uzanmaktadır. İşbirliğimizin dayandığı bu güçlü zemin bugüne kadar yaşadığımız her türlü zorluğun aşılmasında bize ışık tutmuş, çıkış yolu göstermiştir. Yaşadığımız mevcut güçlükleri de aynı şekilde aşacağımıza ve daha güçlü bir ortaklığın temellerini birlikte atacağımıza inancımız tamdır" diye konuştu.

Ersoy, şunları kaydetti:
"ABD ile ilişkilerimizde en yoğun dönemi yaşıyoruz. Suriye başta olmak üzere ülkemizde yaşanan gelişmelerle ilgili olarak ABD’li muhataplarımızla yakın istişaremizi sürdürüyoruz. Buna paralel olarak ülkemizin güvenliğine en yakın ve doğrudan tehdit oluşturan PKK, PYD, YPG ve FETÖ gibi terör örgütleriyle mücadelemizde önümüzdeki dönemde müttefikimiz ABD’nin daha somut desteğini görmek istiyoruz."

ABD Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Jeffrey Hovenier, resepsiyonu düzenleyen personele teşekkür etti. Hovenier, yaptığı konuşmada, Türk-Amerikan ilişkilerinin özel olduğunu belirterek, iki ülke arasındaki ilişkilerin Osmanlı döneminde 1831 yılında, Türkiye Cumhuriyeti ile 1927 yılında başladığını ifade etti. Hovenier, geçen yıl birçok sorunla karşılaşıldığını fakat ilişkilerin ortaklığa ve ortak hedeflere dayandığını söyleyerek, David Satterfield’in yakın zamanda Türkiye’ye geleceğini kaydetti.

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