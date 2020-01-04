'ABD'nin 35 Hayati Noktası İran'ın Menzilinde'

Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin ardından, İran’dan ABD ve İsrail’e yönelik tehditler sürüyor. İran Devrim Muhafızları komutanlarından Gulam Ali Ebu Hamza, "ABD'nin bölgedeki 35 hayati noktası ve Tel Aviv İran'ın menzilinde" dedi.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Tesnim, Devrim Muhafızları’nın Kirman eyaleti Komutanı Gulam Ali Ebu Hamza’nın Basra Körfezi’nden geçen gemilere yönelik olası saldırı açıklamalarına yer verdi.

Tesnim’in haberine göre Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin intikamının ABD’den alınacağını söyleyen İranlı komutan, "Hürmüz Boğazı Batı için hayati bir nokta ve çok sayıda Amerikan destroyeri ve savaş gemisi geçiş yapıyor. ABD'nin bölgedeki hayati noktaları, İran tarafından çok önceden tespit edilmişti. ABD'nin bölgedeki 35 hayati noktası ve Tel Aviv, İran'ın menzilinde" diye konuştu.

Ruhani'den taziye ziyaretinde ABD'ye mesaj

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de başkent Tahran'da Kasım Süleymani'nin evine giderek ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Süleymani'nin eşine ve çocuklarına baş sağlığı dileyen Ruhani, ‘’ABD'liler nasıl büyük bir hata yaptıklarının farkında değiller. İşledikleri suçun sonuçlarını sadece bugün değil ilerleyen yıllarda da görecekler’’ dedi.