ABD’nin 46’ncı Başkanı Görevi Devraldı

Amerika’nın 46’ncı başkanı olarak yemin eden Joe Biden ve Yardımcısı Kamala Harris için bu yıl her zamankinden farklı bir tören düzenlendi. 6 Ocak’ta Başkan Donald Trump’ın destekçilerinin saldırısı nedeniyle geniş bir güvenlik kale gibi korunan Kongre binasının Batı Cephesi’nde yapılan tören Corona virüsü salgını nedeniyle çok kısıtlı sayıda konuğun katılımıyla yapıldı. Joe Biden ve Kamala Harris’in yemin törenine Başkan Yardımcısı Mike Pence ve eşi, yeni başkan yardımcısı Kamala Harris’in eşi Douglas Emhoff, Yemin Törenleri Ortak Komisyonu Başkanı Roy Blunt, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Senato Cumhuriyetçi lideri Mitch McConnell, Temsilciler Meclisi Demokrat lideri Steny Hoyer, Temsilciler Meclisi’nin Cumhuriyetçi lideri Kevin McCarthy, Senatör Amy Klobuchar, Temsilciler Meclisi’ndeki Demokratlar’ın liderlerinden Jim Clyburn, Başkanlık Yemin Töreni Komisyonu Başkanı ve Kongre’nin diğer üyeleri ile eski Başkan Barack Obama, ve eşi Michelle Obama, eski başkan George W. Bush ve eşi Laura Bush, eski başkan Bill Clinton ve eşi eski dışişleri bakanı Hillary Clinton katıldı.

Tören, Kongre binasının Batı Cephesi’nde (West Wing) davetlilerin alana gelmesi ve tek tek anons edilmeleriyle yerel saatle 10.30’da başladı. Daha sonra görevi devralmaya hazırlanan yeni Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve yeni Başkan Joe Biden podyumdaki yerlerini aldı. Törende geleneksel duayı Georgetown Üniversitesi’nin eski başkanı, Rahip Leo O'Donovan okudu. Daha sonra şarkıcı Lady Gaga, Amerikan ulusal marşını seslendirdi. Saat 11.45’te Joe Biden başkanlık yeminini etti. Anayasa Mahkemesi Başkanı John Roberts Biden'e yemin ettiren isim oldu. Biden yemini 100 yıllık aile İncili’ne el basarak etti. Yeminin ardından Biden, şu sırada geleneksel yemin töreni konuşmasını yaparak Amerikan halkına sesleniyor. Konuşma sonrasında Biden ve Harris ikilisi Trump yönetiminin Başkan Yardımcısı Mike Pence ve eşi Karen Pence’i Kongre’nin Doğu Cephesi’nden uğurlayacak. Biden, Kongre’de Başkanlık belgelerini imzalamasının ardından Kongre liderleri kendisine, başkan yardımcısına ve eşlerine hediyelerini sunacak.

Biden ve Harris daha sonra askeri tören geleneğini yerine getirecek ve Ulusal Kongre Bölgesi Ortak Görev Gücü’nü denetleyecekler. Daha sonra Biden ve Harris, Arlington Ulusal Mezarlığı’na gitmek üzere başkanlık konvoyuyla birlikte Kongre binasından ayrılacak. 78 yaşındaki Biden, ABD tarihinin en yaşlı başkanı olacak. Hem Corona virüsü salgını hem de 6 Ocak’taki Kongre saldırısının ardından güvenlik kaygıları nedeniyle başkanın yemin töreni kısıtlı sayıda katılımcıyla düzenleniyor. Biden’ın yardımcısı Jamaikalı ve Hindistanlı bir ailenin kızı olan Kamala Harris, bu göreve gelen ilk siyah, ilk kadın ve ilk Asyalı Amerikalı. Başkan Trump’ın destekçilerinin 6 Ocak’ta düzenledikleri protesto gösterileri sırasında polis engelini aşarak zorla Kongre binasına girmesinin ve şiddet olaylarının yaşanmasının ardından Biden ve Harris’in yemin töreni başkentte ve Kongre’de alınan yoğun güvenlik önlemleri arasında yapılıyor. Başkan Trump, Beyaz Saray yakınında göstericilere yaptığı konuşmanın ardından öfkeli kalabalığı Kongre’ye yönlendirmekle suçlanmıştı. Biri polis 5 kişinin hayatını kaybettiği olayların ardından Temsilciler Meclisi, ‘‘isyana teşvik’’ suçlamasıyla Başkan Trump hakkında ikinci kez azil sürecinin başlatılması kararını almıştı. Senato, Joe Biden’ın görevinin ilk günlerinde Donald Trump’ın da azil yargılamasını yapacak. Trump, hakkında iki kez azil kararı çıkan ilk başkan olmasının yanı sıra görevden ayrılmasının ardından yargılanan ilk başkan olacak.

Kongre olaylarının ardından bugün yapılan yemin töreni sırasında binlerce Ulusal Muhafız başkenti korudu. Geleneksel olarak yemin törenini izleyen Amerikalılar’ın doldurduğu Kongre karşısındaki geniş Ulusal Park alanı (National Mall) ise bu kez güvenlik nedeniyle bariyerlerle kapatıldı. Parka 200 bin bayrak ve 56 ışık yerleştirildi. Bunlar ABD’nin eyaletlerinden ve topraklarından halkları sembolize ediyor. Geleneksel olarak yapılan akşam balolarının yerini ise oyuncu Tom Hanks’in sunuculuğunu yapacağı 90 dakikalık bir televizyon programı alacak. Programda Bruce Springsteen’den Demi Levato’ya kadar birçok sanatçı sahne alacak. Bu sırada sokaklar yoğun polis varlığı ve Ulusal Muhafızlar tarafından korunacak. Başkanlık koltuğuna oturmadan önce işadamı olan Başkan Trump’ın aksine 3 Kasım seçimlerinin galibi Joe Biden deneyimli bir siyasetçi. İki dönem eski başkan Barack Obama’nın Başkan yardımcısı olan Biden, 50 yıl boyunca seçimle mevki sahibi olmuş bir siyasetçi. Bundan önce de Delaware eyaletinde seçmenler Biden’ı 6 kez ABD Senatosu’na seçmişti.