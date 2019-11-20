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ABD'nin AB elçisinden Trump'a karşı ifade

DÜNYA HABERLERİ  | 20.11.2019 22:24 | Son Güncelleme

Trump’a yönelik azil soruşturmasında ifade veren Büyükelçi Sondland, Başkanın Ukrayna’ya baskı yaptığı iddialarını doğruladı.

Sondland, durumdan Pompeo dahil birçok üst düzey yetkilinin haberdar olduğunu öne sürdü.ABD’nin Avrupa Birliği nezdindeki Büyükelçisi Gordon Sondland, Başkan Donald Trump hakkındaki azil soruşturması kapsamında ifade verdi.

Sürecin kilit tanıklarından biri olarak görülen Sondland, Trump’ın potansiyel rakibi Joe Biden’ın oğluna yönelik soruşturma başlatılması için Kiev’e baskı yaptığı yönündeki iddiaları doğruladı.

Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu’nda yürütülen soruşturmanın kamuya açık oturumunda ifade veren Sondland, Trump’ın taleplerinin amacını geç anladığını belirterek, “Biz başkanın talimatlarını yerine getirdik” diye konuştu.

Sondland, Ukrayna meselesinde Trump’ın kendilerini ABD hükümetinde resmi bir görevi bulunmayan avukat Rudy Giuliani ile çalışmaya zorladığını söyledi. Büyükelçi, eski New York Valisi ve Trump’ın şahsi avukatı olan Giuliani’nin Kiev’den, Biden’ın oğlu Hunter Biden’a yönelik soruşturma açıldığını kamuoyuna duyurmasını talep ettiğini belirtti.

"İyiliğe karşı iyilik"

Trump yönetiminin bu talep yerine getirilene kadar Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Selenski ile Beyaz Saray’da bir görüşme tarihi belirlemek üzere telefonlaşmayı reddettiğini aktaran Büyükelçi, kendisinin soruşturma talebinin arka planında Biden’ın imajını zedeleme amacının olduğunu geç fark ettiğini belirtti.

Sondland, soruşturma talebi yerine getirilmeden Beyaz Saray’da görüşme tarihi verilmemesinin Trump’ın “iyiliğe karşı iyilik” durumunun bulunmadığı iddiasının aksini gösterdiğini savundu.

Tanık, Giualini’nin Ukrayna’dan yaygın kanının aksine Moskova’nın değil Kiev’in 2016 ABD Başkanlık seçimlerine müdahele ettiğine ilişkin komplo teorisini araştırmalarını da talep ettiğini söyledi.

“Herkesin haberi vardı”

Ukrayna meselesine ilişkin, “Herkesin haberi vardı. Bu bir sır değildi” diyen Sondland, Ulusal Güvenlik Konseyi’ndeki üst düzey yetkililerin ve Dışişleri Bakanlığı’nın yaşananlardan haberdar olduğunu öne sürdü.

Bu isimler arasında Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Trump’ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’ın da bulunduğunu iddia eden Sondland, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence’e geçen Eylül ayında Ukrayna’ya yapılan askeri yardımın askıya alınmasının soruşturma talepleriyle bağlantılı olabileceğini söylediğini de aktardı. Sondland, “Başkan yardımcısı ne dediğimi duydu ve başıyla onayladı. Hepsi buydu” diye konuştu.

Sondland, Dışişleri Bakanı Pompeo’yla yazışmalarını da kanıt olarak sundu. Geçen eylül ayında Pompeo’nun AB elçisine gönderdiği bir mailde Ukrayna’nın ilgili soruşturmayı başlatmasına yönelik çalışmalarına atıfla, “Harika bir iş çıkarıyorsunuz. Böyle (çalışmaya) devam edin” dediği belirtildi.

Ne olmuştu?

Azil soruşturmasında, Başkan Trump’ın ABD’de gelecek yıl yapılacak seçimlerde avantaj sağlamak için Ukrayna hükümetine baskı yapıp yapmadığı sorusuna yanıt aranıyor. Trump’ın rakibi Joe Biden’a zarar vermek için Ukrayna’da bir doğal gaz şirketinde çalışmış olan oğlu hakkında yolsuzluk soruşturması açılması istediğini, buna karşılık Ukrayna’ya yapılması planlanan 400 milyon dolarlık askeri yardımı baskı aracı olarak kullandığı iddia ediliyor. Soruşturmanın odağında, Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Selenski ile 25 TemmuzTrump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Selenski ile 25 Temmuz'da yaptığı telefon görüşmesi da yaptığı telefon görüşmesi bulunuyor.

Reuters,DW/SÖ, JD

© Deutsche Welle Türkçe

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