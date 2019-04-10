HABER

"ABD'nin acemilik yapıp bir adım daha atmak isteyeceğini düşünmüyorum"

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2019 12:45 | Son Güncelleme

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani: "ABD yönetimi, attığı sloganların bir adım ötesine geçtiğinde ne gibi musibetlerle karşılaşacağını iyi biliyor. O yüzden acemilik yapıp bir adım daha atmak isteyeceğini düşünmüyorum"

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin Devrim Muhafızları Ordusunu "terörist örgüt" ilan etmesinin propagandadan ibaret olduğunu ve Washington yönetiminin bir adım daha atmak istemeyeceğini söyledi.

Ruhani, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı konuşmada, ABD'nin İran Devrim Muhafızları Ordusunu yabancı terör örgütleri listesine eklemesiyle ilgili değerlendirmede bulundu.

ABD'nin geçen 40 yılda tüm gücüyle İran ve Devrim Muhafızlarına karşı durduğunu ve attığı son adımın da yeni bir şey olmadığını belirten Ruhani, "ABD'nin Devrim Muhafızlarını terör örgütü listesine alması siyasi slogan ve propagandadan ibarettir. Bu adımla psikolojik ve ekonomik açıdan baskı uygulamak istiyorlar." dedi.

İran Cumhurbaşkanı, şöyle devam etti:

"ABD yönetimi, attığı sloganların bir adım ötesine geçtiğinde ne gibi musibetlerle karşılaşacağını iyi biliyor. O yüzden acemilik yapıp bir adım daha atmak isteyeceğini düşünmüyorum."

ABD'nin attığı tüm adımların uluslararası kararlara aykırı olduğunu ifade eden Ruhani, "Siz İsrail'de bir kişiye ve partiye destek veriyorsunuz, bunun için de aptalca işlere kalkışıyorsunuz. 'Golan Tepeleri İsrail'indir' diyorsunuz ve Devrim Muhafızlarını terör listesine alıyorsunuz." diye konuştu.

PARTNERDikkat! Sadece özel günlerde ilişkiye giriyorsanız...Dikkat! Sadece özel günlerde ilişkiye giriyorsanız...
Amatör telsizciler, Tük polisini dünyaya tanıtıyorAmatör telsizciler, Tük polisini dünyaya tanıtıyor
Bozdağ'a nisan karıBozdağ'a nisan karı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD İRAN ruhani

En Çok Okunan Haberler

Tüm gözler Ankara'da! Kritik görüşme sona erdi

Tüm gözler Ankara'da! Kritik görüşme sona erdi

Akşener ve Kılıçdaroğlu'ndan seçimlerle ilgili flaş açıklamalar

Akşener ve Kılıçdaroğlu'ndan seçimlerle ilgili flaş açıklamalar

Yeni ekonomi paketi açıklandı

Yeni ekonomi paketi açıklandı

Elçin Sangu'nun İmamoğlu paylaşımı olay oldu

Elçin Sangu'nun İmamoğlu paylaşımı olay oldu

İstanbul'da son durum! Canlı yayında oy farkını açıkladı

İstanbul'da son durum! Canlı yayında oy farkını açıkladı

Erdoğan'dan İstanbul açıklaması: İptale götürür

Erdoğan'dan İstanbul açıklaması: İptale götürür

İlginizi Çekebilir

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Büyükçekmece'deki 'seçmen' iddiaları üzerine inceleme

Büyükçekmece'deki 'seçmen' iddiaları üzerine inceleme

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

YSK'dan İstanbul kararı

YSK'dan İstanbul kararı

Malatya'da bir deprem daha!

Malatya'da bir deprem daha!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mimar Sinan'ın eserleri doğduğu toprakların izlerini taşıyor

Mimar Sinan'ın sırrı topraklarından çıktı! Meğer...

DİSK'ten 1 Mayıs için flaş Taksim açıklaması

DİSK'ten 1 Mayıs için flaş Taksim açıklaması

Kadıköy'de inşaat işçisinin üzerine demir profil devrildi

Kadıköy'de inşaat işçisinin üzerine demir profil devrildi

Sokak ortasında 3 kişiyi öldürdü! Arnavutköy'de korkunç anlar

Sokak ortasında infaz! Korkunç

Tunceli'den kahreden haber! 1 asker şehit

Kahreden haber! 1 asker şehit

Bu manzara Alpler'den değil, Türkiye'den! Muhteşem kareler

Bu manzara Alpler'den değil, Türkiye'den! Muhteşem kareler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.