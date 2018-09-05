ABD'nin Afganistan Özel Temsilciliğine Zalmay Halilzad atandı

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Afganistan Özel Temsilciliğine eski Kabil Büyükelçisi Zalmay Halilzad'ı atadı.
Pompeo, Halilzad'ın kendisine eşlik ettiği Pakistan ve Hindistan ziyaretinde uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada, eski ABD Başkanı George W. Bush döneminde Kabil büyükelçisi olan emekli diplomatın, Afganistan barışına yönelik çabalarda özel temsilcilik görevine atandığını bildirdi.
Geçmişte ABD'nin Bağdat ve BM büyükelçiliklerini de yapan Halilzad, son bir ayda özel temsilcilik görevine getirilen dördüncü isim oldu. Brian Hook İran, James Jeffrey Suriye ve Stephen Biegun Kuzey Kore'den sorumlu özel temsilciler olarak atanmıştı.
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