ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Halilzad Kabil'de

KABİL (AA) - Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad'ı kabul etti.

Gani, dördüncü kez çıktığı barış turu kapsamında başkent Kabil'e gelen Halilzad ile Başkanlık Sarayı'nda görüştü.

Barış turundaki görüşmelerle ilgili Gani'ye bilgi veren Halilzad, barış görüşmelerinin başlaması için bölge ülkelerinin desteğinin önemli olduğunu ve bu nedenle bu ülkelerin de fikrini almak için görüşmeler gerçekleştirdiğini söyledi.

Halilzad, barış turuna bundan sonra da devam edeceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Gani de Halilzad'a barış konusunda gösterdiği çabalar için teşekkür etti.

Gani, Afganistan halkı ve devletinin barış görüşmelerine hazır olduğunu kaydetti.

Halilzad, 4. kez çıktığı barış turunda Hindistan, Çin ve BAE yetkilileriyle görüşmüştü.

- Taliban'dan ABD'ye uyarı

Taliban örgütünden yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin barış görüşmeleri konusunda dürüst olmaması ve farklı yollarla baskı kurması halinde müzakereleri erteleyecekleri bildirildi.

ABD yetkilileriyle yapılan görüşmelerin ana maddesini Afganistan'daki yabancı güçlerin çekilmesi, Afganistan topraklarının diğer ülkelere karşı kullanılmamasının oluşturduğu vurgulanan açıklamada, ancak ABD'nin görüşmelerde konuyu değiştirme çabasında olduğu kaydedildi.