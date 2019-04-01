ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Halilzad Kabil'de

KABİL (AA) - ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, altıncı kez çıktığı barış turu kapsamında Afganistan'ın başkenti Kabil'e geldi.

Halilzad, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kabil ziyareti kapsamında, Afganistan Yüksek Barış Şurası Genel Sekreteri Muhammed Ömer Davutzey, barış müzakere heyeti ve kadın temsilcileriyle görüştüğünü belirtti.

Halilzad, söz konusu kişilerle Taliban ile barış görüşmelerini konuştuklarını kaydetti.

Zalmay Halilzad'ın Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile görüşmesi bekleniyor.

- Barış görüşmeleri süreci

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani yönetimindeki hükümet için büyük tehdit unsuru olan Taliban örgütü, halen ülkenin birçok bölgesinde hakimiyetini koruyor.

Bazı bölgeleri Taliban'ın kontrolündeki ülke, ciddi güvenlik sorunuyla karşı karşıya bulunuyor.

Hükümetin geçen yıllarda defalarca Taliban ile barış görüşmelerine başlamak için çaba sarf etmesi ve bu kapsamda Barış Konseyi kurmasına rağmen henüz bir sonuca ulaşılamadı.

Eski Cumhurbaşkanı Hamid Karzai döneminde Afganistan yönetimi ile Taliban arasındaki temasların, Katar'ın başkenti Doha'da, Haziran 2013'te yapılması planlanıyordu ancak, Taliban'ın ofise "Afganistan İslam Emirliği" tabelası ve sözde bayrağını asması üzerine Afgan Hükümeti müzakerelerden vazgeçmişti. Ofis bir ay sonra kapanmış ve barış müzakereleri askıya alınmıştı.

