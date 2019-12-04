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ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi, Katar'da Taliban yetkilileriyle görüşecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.12.2019 20:27 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanlığı: - "Büyükelçi Halilzad, Taliban yetkilileriyle yeniden masaya oturacak ve Afganistan'da barışın sağlanması ve şiddetin bitirilmesi için müzakerelerde bulunacak"

WASHINGTON (AA) - ABD'nin Afganistan Uzlaşısından Sorumlu Özel Temsilcisi Büyükelçi Zalmay Halilzad'ın, Taliban ile görüşmek üzere Afganistan ve Katar'a gideceği bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Halilzad'ın önce Kabil'de Afgan yetkililerle bir araya geleceği ve Başkan Donald Trump'ın Afganistan ziyaretinin etkileriyle barış müzakerelerinin sonuç vermesi konusunda Afganlı tarafların atması gerektiği adımları görüşeceği belirtildi.

Halilzad'ın, Kabil ziyaretinin ardından Katar'ın başkenti Doha'ya geçerek, Taliban yetkilileriyle görüşeceği kaydedilen açıklamada, "Büyükelçi Halilzad, Taliban yetkilileriyle yeniden masaya oturacak ve Afganistan'da barışın sağlanması ve şiddetin bitilmesi için müzakerelerde bulunacak." ifadelerine yer verildi.

- Trump müzakereleri durdurmuştu

Trump, ABD ile Taliban arasında Aralık 2018'den bu yana devam eden barış müzakerelerini, 5 Eylül'de Afganistan'daki ABD askerlerine düzenlenen ve Taliban'ın üstlendiği bombalı saldırı üzerine iptal etmişti.

Görüşmelerin askıya alınmasından sonra Taliban bu kez de barış görüşmelerini sürdürmek için çözüm yolunu Rusya'da aramış ve Moskova'ya heyet göndermişti.

- Barış görüşmeleri süreci

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani yönetimindeki hükümet için büyük tehdit unsuru Taliban örgütü, halen ülkenin birçok bölgesinde hakimiyetini koruyor.

Hükümetin geçen yıllarda defalarca Taliban ile barış görüşmelerine başlamak için çaba sarf etmesi ve bu kapsamda Barış Konseyi kurmasına rağmen henüz sonuca ulaşılamadı.

Eski Cumhurbaşkanı Hamid Karzai döneminde Afganistan yönetimi ile Taliban arasındaki temasların, Katar'ın başkenti Doha'da, Haziran 2013'te yapılması planlanıyordu. Ancak Taliban'ın ofise "Afganistan İslam Emirliği" tablosunu ve sözde bayrağını asması üzerine Afgan hükümeti müzakerelerden vazgeçmişti. Ofis bir aydan kısa süre sonra kapanmış ve böylece barış müzakereleri askıya alınmıştı.

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