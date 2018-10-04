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ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi "Taliban" turuna çıkıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2018 04:58 | Son Güncelleme

ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, 4-14 Ekim tarihleri arasında Afganistan, Pakistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve Suudi Arabistan'ı ziyaret edecek - Halilzad'ın misyonunun, "ABD'nin Taliban'ı müzakere masasına getirme çabalarını koordine etmek" olduğu belirtildi

WASHINGTON (AA) - ABD'nin Afganistan Özel Temsilciliği görevine geçen ay getirilen Zalmay Halilzad'ın 4-14 Ekim tarihlerinde Afganistan, Pakistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar ve Suudi Arabistan'ı ziyaret edeceği bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Halilzad'ın kurumlar arası bir delegasyona liderlik ederek bu ülkelerde diplomatik görüşmeler yapacağı duyuruldu.

Açıklamada, bugün turunun ilk durağı olan Afganistan'a gidecek Halilzad'ın, daha sonra sırasıyla Pakistan, BAE, Katar ve Suudi Arabistan'ı ziyaret edeceği aktarıldı.

Bakanlığın açıklamasında, "Özel Temsilci Halilzad'ın misyonu, ABD'nin Taliban'ı müzakere masasına getirme çabalarını koordine etmek ve yönlendirmektir. Bunun için kendisi, Afgan Hükümeti ve diğer paydaşlarla yakın koordinasyon içinde çalışacak ve çatışmaya bulunacak en iyi müzakere edilmiş çözümün yollarını arayacaktır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, Zalmay Halilzad'ın "özel temsilci" olduktan sonraki ilk görevi olan bu ziyaretin, ABD'nin Taliban konusundaki yaklaşımını ve Afgan Hükümetiyle çalışma isteğini yansıttığı belirtildi.

ABD'nin eski Kabil Büyükelçisi olan Zalmay Halilzad, eylül ayı başında ülkesinin Afganistan Özel Temsilcisi olarak atanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Afganistan Zalmay Halilzad

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