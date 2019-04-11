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ABD’nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad Özbekistan'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2019 20:31 | Son Güncelleme

Halilzad, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile görüştü

ABD’nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad Özbekistan'da

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Taşkent’e ziyarette bulunan ABD’nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad'ı kabul etti.

Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, görüşmede Mirziyoyev, açık diyalog ve karşılıklı güvene dayalı çok yönlü Özbek-Amerikan iş birliğinin gelişmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Mirziyoyev ve Halilzad görüşmede, ikili konuların yanı sıra uluslararası ve bölgesel gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Görüşmede, Afganistan sorununun çözümüne yönelik iki ülke arasındaki iş birliğinin durumu ve gelecek perspektifi ele alındı.

Mirziyoyev, Özbekistan'ın Afganistan ile iyi komşuluk ilişkilerinin geliştirilmesine büyük önem verdiğini vurgulayarak, bu ülkede barış, istikrar ve ekonomik kalkınmaya yapıcı katkı sağlamaktan yana olduğunu belirtti.

Görüşmede, Afganistan’da barış sürecinin başlatılmasında Afganlar’ın öncülüğünde uluslararası toplumun çabalarının etkili bir şekilde koordine edilmesinin önemi vurgulandı.

Halilzad, Özbekistan’ın Afgan halkına verdiği kapsamlı destek ve bu ülkedeki önemli sosyal ve altyapı projelerinin hayata geçirilmesine yönelik politikasını övdü.

Halilzad, ABD’nin, Afganistan’daki barış görüşmelerini desteklemeye yönelik Özbekistan’ın yapıcı çabalarını, özellikle Afganistan hükümeti temsilcilerinin katılımıyla yapılacak diyaloğun Samarkand’da yapılmasına ilişkin inisiyatifini desteklediklerini belirtti.

Görüşmede taraflar, Özbek-ABD stratejik ortaklığını daha da güçlendirmek, bölgede barış, istikrar ve sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak ve Afganistan sorununun barışçı çözüme kavuşturulması için iş birliğini genişletmeye hazır olduklarını dile getirdi.

ABD’nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad Özbekistan'da

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ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad Afganistan Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev Özbekistan

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