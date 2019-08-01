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ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi'nden Pakistan'a Taliban'ı ikna çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2019 23:23 | Son Güncelleme

ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi'nden Pakistan'a Taliban'ı ikna çağrısı

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad'ın, Pakistan'dan Taliban'ı Afgan hükümetiyle doğrudan diyaloğa geçmesi yönünde ikna etmesini istediği belirtildi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, resmi ziyaretlerde bulunmak üzere Pakistan'a gelen Halilzad, Başbakan İmran Han ve Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ile ABD-Taliban görüşmelerinde gelinen son durumu paylaştı.

İlk olarak Halilzad'la bakanlıkta bir araya gelen Kureyşi, Afganistan'da barış için yürütülen sürecin başarısı için Pakistan'ın üzerine düşen tüm görevleri yapacağını söyledi.

Pakistan tarafının Katar'ın başkenti Doha'da bugüne kadar yapılan 7 görüşme ve Afganistan'daki tüm tarafların katıldığı görüşmelerde gelinen noktadan memnun olduğunu ileten Kureyşi, tüm tarafların sorumlulukları paylaşması gerektiğini vurguladı.

Halilzad da Afganistan'da yaptığı son görüşmenin sürece yönelik en olumlu görüşme olduğunu kaydetti.

Diplomatik kaynakların Dawn haber sitesine verdiği bilgiye göre, söz konusu görüşmede Halilzad, Pakistan'dan Taliban'ı Afgan hükümetiyle doğrudan diyaloğa geçmek için ikna etmesini ve bu yöndeki çalışmalara destek vermesini istedi.

Halilzad'ın ikinci durağı ise Başbakanlık oldu. Burada yapılan görüşmede Han, diyalog sürecinde gelinen noktadan memnuniyet duyduğunu aktardı.

Pakistan'ın ABD ve sürecin taraflarıyla görüşmelerinde aracılık rolünün devam edeceğini belirten Han, Afganistan'daki barışın tüm bölge ve Pakistan'ın arzusu olduğunu da kaydetti.

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