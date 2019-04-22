ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi'nden yeni barış turu

WASHINGTON (AA) - ABD’nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad'ın, Afganistan barış görüşmeleri kapsamında yeni bir barış turuna çıkacağı kaydedildi.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Halilzad'ın 21 Nisan-11 Mayıs tarihlerinde Afganistan, Hindistan, Pakistan, Katar, Rusya ve İngiltere'yi ziyaret edeceği bildirildi.

Açıklamada, ziyaretlerin Afganistan'daki çatışmayı sona erdiren siyasi bir anlaşmayı kolaylaştırma çabalarının parçası olduğu ifade edildi.

Ayrıca, Halilzad'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'de tarafları nihai bir barış anlaşmasının sağlanması için müzakerelere çağıracağı belirtilen açıklamada, Halilzad'ın, Londra, Moskova, İslamabad ve Yeni Delhi'deki görüşmelerinde ise barış sürecine uluslararası destek sağlanması ve barış anlaşmasının sürdürülebilir olması yönünde çaba sarf edeceği vurgulandı.

Açıklamada, "(Halilzad) Doha'da ise temel ulusal güvenlik konularında uzlaşmaya varmak için Taliban ile görüşecek ve Taliban'ın barış müzakerelerine katılımlarını teşvik edecek." ifadesi kullanıldı.