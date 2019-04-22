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ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi'nden yeni barış turu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2019 21:14 | Son Güncelleme

ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad'ın, Afganistan barış görüşmeleri kapsamında 21 Nisan-11 Mayıs tarihlerinde çıkacağı yeni barış turunda Afganistan, Hindistan, Pakistan, Katar, Rusya ve İngiltere'yi ziyaret edeceği bildirildi - Halilzad, Katar'ın başkenti Doha'da Taliban yetkilileriyle görüşecek

WASHINGTON (AA) - ABD’nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad'ın, Afganistan barış görüşmeleri kapsamında yeni bir barış turuna çıkacağı kaydedildi.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Halilzad'ın 21 Nisan-11 Mayıs tarihlerinde Afganistan, Hindistan, Pakistan, Katar, Rusya ve İngiltere'yi ziyaret edeceği bildirildi.

Açıklamada, ziyaretlerin Afganistan'daki çatışmayı sona erdiren siyasi bir anlaşmayı kolaylaştırma çabalarının parçası olduğu ifade edildi.

Ayrıca, Halilzad'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'de tarafları nihai bir barış anlaşmasının sağlanması için müzakerelere çağıracağı belirtilen açıklamada, Halilzad'ın, Londra, Moskova, İslamabad ve Yeni Delhi'deki görüşmelerinde ise barış sürecine uluslararası destek sağlanması ve barış anlaşmasının sürdürülebilir olması yönünde çaba sarf edeceği vurgulandı.

Açıklamada, "(Halilzad) Doha'da ise temel ulusal güvenlik konularında uzlaşmaya varmak için Taliban ile görüşecek ve Taliban'ın barış müzakerelerine katılımlarını teşvik edecek." ifadesi kullanıldı.

- Barış görüşmeleri süreci

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani yönetimindeki hükümet için büyük tehdit unsuru olan Taliban örgütü, halen ülkenin birçok bölgesinde hakimiyetini koruyor. Bazı bölgeleri Taliban'ın kontrolündeki ülke, ciddi güvenlik sorunuyla karşı karşıya bulunuyor.

Hükümetin geçen yıllarda defalarca Taliban ile barış görüşmelerine başlamak için çaba sarf etmesi ve bu kapsamda Barış Konseyi kurmasına rağmen henüz bir sonuca ulaşılamadı.

Eski Cumhurbaşkanı Hamid Karzai döneminde Afganistan yönetimi ile Taliban arasındaki temasların, Katar'ın başkenti Doha'da, Haziran 2013'te yapılması planlanıyordu ancak Taliban'ın ofise "Afganistan İslam Emirliği" tabelası ve sözde bayrağını asması üzerine Afgan hükümeti müzakerelerden vazgeçmişti. Ofis bir ay sonra kapanmış ve barış müzakereleri askıya alınmıştı.

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