ABD’nin Afganistan Temsilcisi Halilzad Türkiye’de

ABD'nin Afganistan özel elçisi Zalmay Halilzad, Türkiye ve bölge ülkelerini ziyaret ediyor. ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Halilzad’ın bölge ziyaretinin Afganistan’da ihtilafı sona erdirmek için taraflar arasındaki müzakereleri hızlandırmaya teşvik etme amacı taşıdığı belirtildi.
Halilzad, İstanbul’da Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile biraraya geldi. Toplantıya, ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield da katıldı.
Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde gerçekleşen görüşmede, Afganistan'da yaşanan son gelişmeler ve İstanbul'da Türkiye'nin ev sahipliğinde yapılması planlanan Afganistan barış süreci toplantısının detaylarının ele alındığı öğrenildi.
Başkan Joe Biden, Eski Başkan Donald Trump döneminde Taleban ile 2020'nin Şubat ayında imzalanan anlaşmayla belirlenen ve Afganistan'daki son 3 bin 500 ABD askerinin en geç 1 Mayıs’ta geri çekilip-çekilmeyeceği ile ilgili karar aşamasında.
Biden yönetimi, Taleban ve ABD destekli Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani hükümetine, süre dolmadan barış anlaşması ve ateşkes sağlanması için uluslararası baskı oluşturmaya çalışıyordu.
Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, Zalilzad’ın, iki tarafı kalıcı bir ateşkes ile dayanıklı ve adil bir barış üreten bir siyasi çözüm müzakereleri için hazırlık çabalarına dahil edeceği belirtildi. Bakanlık, Halilzad'ın müzakereler için Perşembe günü yola çıktığını açıkladı.
Taleban Cuma günü yaptığı açıklamada, ABD-Taleban anlaşması uyarınca sona eren dış güçlere karşı düşmanlıkların, son tarih 1 Mayıs’a kadar çekilme olmazsa yeniden başlayacağını bildirmişti.
Biden Perşembe günü yaptığı açıklamada, yaklaşık 7 bin müttefik kuvvetin ayrılmasını da gerektiren süreye uymanın zor olacağını söylemişti.
Taleban, ABD’nin sınırları dışındaki en uzun çatışması olan Afganistan'da 20 yıldır süren savaşı sona erdirmek için "en mantıklı ve en kısa yol" olarak adlandırdığı anlaşmaya bağlı olduğunu açıklamıştı.