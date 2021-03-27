ABD’nin Afganistan Temsilcisi Halilzad Türkiye’de

ABD'nin Afganistan özel elçisi Zalmay Halilzad, Türkiye ve bölge ülkelerini ziyaret ediyor. ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Halilzad’ın bölge ziyaretinin Afganistan’da ihtilafı sona erdirmek için taraflar arasındaki müzakereleri hızlandırmaya teşvik etme amacı taşıdığı belirtildi.

Halilzad, İstanbul’da Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile biraraya geldi. Toplantıya, ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield da katıldı.

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde gerçekleşen görüşmede, Afganistan'da yaşanan son gelişmeler ve İstanbul'da Türkiye'nin ev sahipliğinde yapılması planlanan Afganistan barış süreci toplantısının detaylarının ele alındığı öğrenildi.

Başkan Joe Biden, Eski Başkan Donald Trump döneminde Taleban ile 2020'nin Şubat ayında imzalanan anlaşmayla belirlenen ve Afganistan'daki son 3 bin 500 ABD askerinin en geç 1 Mayıs’ta geri çekilip-çekilmeyeceği ile ilgili karar aşamasında.

Biden yönetimi, Taleban ve ABD destekli Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani hükümetine, süre dolmadan barış anlaşması ve ateşkes sağlanması için uluslararası baskı oluşturmaya çalışıyordu.