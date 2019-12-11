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ABD'nin Afganistan'daki Ana Askeri Üssü Önünde İntihar Saldırısı

11.12.2019 10:28 | Son Güncelleme

Amerika’nın Afganistan’daki ana üssünün dışında bir intihar saldırısı yapıldı. Saldırıda resmi açıklamaya göre 5 kişi yaralandı

ABD'nin Afganistan'daki Ana Askeri Üssü Önünde İntihar Saldırısı

Amerika’nın Afganistan’daki ana üssünün dışında bir intihar saldırısı yapıldı. Saldırıda resmi açıklamaya göre 5 kişi yaralandı. Bir intihar bombacısı üzerindeki patlayıcıları Bagram’daki Amerika Askeri Üssü’nün hemen dışında infilak ettirdi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı ancak Afgan ve NATO yetkilileri olayın bir intihar saldırısı olduğunu doğruladılar.

Parwan Bölge Valisi Vahide Şahkar saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, saldırının üssün güney girişinde yapıldığını yaralanan 5 kişinin Afgan vatandaşı olduğunu söyledi.

Şahkar patlamanın ardından saldırganlarla silahlı çatışma yaşandığını bir grubun üsse girmeye çalıştığını da söyledi. Şahkar, “Saldırganlarla yarım saat kadar bir çatışma da yaşandı ve aslen yabancı güçlerin olduğu üssün içine girmek istediler” dedi.

NATO güçlerinden yapılan yazılı açıklamada da saldırıda Amerika ya da NATO askerlerinden ölen ya da yaralanan kimse olmadığı ancak saldırı nedeniyle yerel halka sağlık hizmetleri vermek için kurulan merkezin ağır hasar aldığı vurgulandı.

Söz konusu saldırı Amerika’nın ülkede 18 yıldır devam eden savaş halini sona erdirmek üzere Taleban’la yeniden masaya oturma aşamasında olduğu günlerde yapılmış oldu.

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