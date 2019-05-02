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ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinden Jeffrey'nin temaslarına ilişkin açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2019 21:41 | Son Güncelleme

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Sözcü Vekili RaeJean Stokes: - "(ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'nin Türkiye temasları) Görüşmeler pozitif ve yapıcıydı. Suriye ile ilgili ortak endişelerimizi ele alma konusunda ilerleme kaydetmeye devam ediyoruz"

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Sözcü Vekili RaeJean Stokes, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'nin Türkiye temaslarına ilişkin, "Görüşmeler pozitif ve yapıcıydı. Suriye konusunda ortak endişelerimizi ele alma konusunda ilerleme kaydetmeye devam ediyoruz." dedi.

Stokes, yaptığı açıklamada, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey'nin Ankara'da Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal'la bir araya gelerek bir dizi önemli temaslarda bulunduğunu belirtti.

Sözcü Vekili Stokes, görüşmelerde Suriye'de ortak endişelerde nasıl ilerleme kaydedilebileceği, Türkiye'nin meşru güvenlik kaygıları, ABD'nin askerlerini çekmesiyle Suriye'nin kuzeyinde istikrarın ve güvenliğin tesisinin yanı sıra Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin Suriye savaşıyla ilgili 2254 sayılı kararı ve DEAŞ'ın yenilgiye uğratılması gibi konuların ele alındığına işaret etti.

Stokes, "Görüşmeler pozitif ve yapıcıydı. Suriye ile ilgili ortak endişelerimizi ele alma konusunda ilerleme kaydetmeye devam ediyoruz. Yakın gelecekte de bu görüşmelere devam etmeyi bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
ABD James Jeffrey Suriye

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