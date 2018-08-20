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ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinden Türkiye'ye teşekkür

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2018 20:35 | Son Güncelleme

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, büyükelçiliğe ateş açılmasıyla ilgili iki kişinin gözaltına alınmasından ötürü Türk polisi ve hükümetine teşekkür etti

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, bu sabah bir araçtan büyükelçilik nizamiyesine doğru ateş edilmesiyle ilgili iki şüphelinin gözaltına alınmasına ilişkin, "Türk emniyet güçleri ve hükümetinin sağladığı destek ve korumayı memnuniyetle karşıladıklarını" belirterek, ilgili makamlara teşekkür etti.

ABD Büyükelçiliği, sabah saatlerinde yaşanan olaya ilişkin ikinci bir açıklama yaptı.

Büyükelçilikten yapılan yazılı açıklamada, "Bu sabah büyükelçiliğimize yönelik saldırı gerçekleştirdikleri iddiasıyla iki kişinin hızlı ve profesyonel bir şekilde yakalanmasını sağlayan Türk emniyet güçleri ve Türk hükümetine teşekkür ederiz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, ilgili Türk makamlarının kendilerine sağladığı "destek ve korumanın memnuniyetle karşılandığı" vurgulandı.

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği nizamiyesine, Atatürk Bulvarı'nda seyreden beyaz renkli bir araç içerisinden saat 05.30 civarında 6 el ateş edildiği, olayda can kaybının yaşanmadığı bildirilmişti. Saldırıyı gerçekleştirdikleri değerlendirilen iki kişi, olayda kullanılan araçla yakalanmıştı.

ABD Büyükelçiliği Sözcüsü David Gainer da olayın hemen ardından yaptığı açıklamada, Türk polisine hızlı bir şekilde devreye girdiği için teşekkür etmiş ve saldırıyla ilgili ayrıntıları araştırdıklarını kaydetmişti.

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ABD Büyükelçiliğinden Türkiye'ye teşekkür mesajı!ABD Büyükelçiliğinden Türkiye'ye teşekkür mesajı!
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