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ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine ateş açılması

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2018 17:52 | Son Güncelleme

Büyükelçiliğe ateş edilmesi olayıyla ilgili bir kişinin Başkentte gözaltına alındığı bildirildi

ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine bir araç içerisinden 6 el ateş edilmesi olayıyla ilgili bir kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Alınan bilgiye göre, Büyükelçiliğe sabah saatlerinde ateş edilmesinin ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Polis, çalışma sonucunda olaya karıştığını belirlenen bir kişiyi Ankara'da gözaltına aldı. Şüpheli şahısın Emniyetteki sorgusu devam ediyor.

Atatürk Bulvarı üzerinde seyreden beyaz bir araçtan kimliği henüz tespit edilemeyen kişi ya da kişiler tarafından saat 05.30 civarında, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği nizamiyesine doğru 6 el ateş edilmişti.

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ABD Büyükelçili Ankara Emniyet Müdürlüğü

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