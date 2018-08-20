ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine ateş açılması

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'ne ateş ettikleri değerlendirilen 2 kişi, olayda kullanılan araçla yakalandı.

Ankara Valiliği tarafından, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği binasına silahla ateş edilmesi olayı ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, "saldırıyı geçekleştirdikleri değerlendirilen Ahmet Çelikten ve Osman Gündaş'ın, olayda kullanılan 9 milimetre çapında tabanca ve 06 BDP 502 plakalı araç ile yakalandıkları" bildirildi.

"Ahmet Çelikten ve Osman Gündaş'ın alınan ilk ifadelerinde saldırıyı birlikte yaptıklarını kabul ettikleri" belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Olayın faillerinden Ankara-Bağlum nüfusuna kayıtlı, 1979 doğumlu Ahmet Çelikten, 'sigortalının yükümlülüklerini yerine getirmeme ve taksirle yaralamadan' suç kaydı olup cezaevi firarisi olarak aranmaktadır. Diğer fail, Ankara-Çubuk nüfusuna kayıtlı, 1980 doğumlu Osman Gündaş'ın ise taksirle yaralama, uyuşturucu, tehdit, oto hırsızlığı, kasten yaralama ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürmeden suç kaydı bulunmaktadır.

Silahlı saldırı olayı ile ilgili adli soruşturma derinleştirilerek devam etmekte olup, şüphelilerin bağlantıları ve olayın bütün yönleri araştırılmaktadır. Gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir."

