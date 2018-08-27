HABER

ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine ateş açılmasında gözaltı sayısı 5'e yükseldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2018 15:10 | Son Güncelleme

Büyükelçiliğe bir araç içerisinden 6 el ateş edilmesiyle ilgili bir kişi daha gözaltına alındı - Olayla ilgili gözaltına alınanların sayısı 5'e yükseldi

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'ne bir araç içerisinden 6 el ateş edilmesiyle ilgili bir kişi daha gözaltına alındı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine ateş eden ve Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanan Ahmet Çelikten ve Osman Gündaş'ın Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki sorgusu devam ediyor.

Olayla bağlantısı bulunduğu iddiasıyla bir kişi daha yakalanırken, gözaltı sayısı 5'e yükseldi.

Daha önce Osman Gündaş'ın patronu olan ve terör örgütü FETÖ/PDY ile bağlantılı olduğu tespit edilen kişiyle, olayda kullanılan silahı temin ettiği belirlenen kişi gözaltına alınmıştı.

Asayiş İstihbarat ve Terörle Mücadele tarafından kurulan özel bir ekip tarafından olayın tüm detaylarının araştırıldığı ve şüphelilerin HTS'lerinin incelendiği öğrenildi.

Gözaltı süreleri uzatılan şüphelilerin emniyetteki sorguları devam ediyor.

PARTNERBöylesini gördünüz mü?Böylesini gördünüz mü?
Mahkemeden milyonları ilgilendiren emsal kararMahkemeden milyonları ilgilendiren emsal karar
Nişanlanacağı gün kansere yenik düşen İnci, gelinliğiyle uğurlandıNişanlanacağı gün kansere yenik düşen İnci, gelinliğiyle uğurlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Ankara Büyükelçiliği

En Çok Okunan Haberler

Abdülkadir Selvi yazdı: Cumhurbaşkanı Erdoğan belediye başkanları uyanmadan araştırma yaptırdı

Abdülkadir Selvi yazdı: Cumhurbaşkanı Erdoğan belediye başkanları uyanmadan araştırma yaptırdı

Cansu Taşkın köpeğini de ünlü yaptı! Sansürlü poz

Cansu Taşkın köpeğini de ünlü yaptı! Sansürlü poz

Üniversitede şoke eden 'eskort' skandalı!

Üniversitede şoke eden 'eskort' skandalı!

Reuters duyurdu! Rus veya Tacikistan savaş uçakları bombaladı

Reuters duyurdu! Rus veya Tacikistan savaş uçakları bombaladı

Zeynep Alkan: Aslında deliyim!

Zeynep Alkan: Aslında deliyim!

Ekip otosunun yakıtını satan polis memuru tutuklandı

Ekip otosunun yakıtını satan polis memuru tutuklandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bedelli askerlik celp dönemleri ve askerlik yerleri belli oldu! Sorgulama E-devlet'ten yapılacak!

Bedelli askerlik celp dönemleri ve askerlik yerleri belli oldu! Sorgulama E-devlet'ten yapılacak!

Anne ve oğlu ölü bulunmuştu! Korkunç şüphe gerçek çıktı

Anne ve oğlu ölü bulunmuştu! Korkunç şüphe gerçek çıktı

Hatay'da korkunç görüntü! Balkonda asılı halde bulundu

Hatay'da korkunç görüntü! Balkonda asılı halde bulundu

Rahip Brunson'la ilgili yeni gelişme! Avukatı açıkladı, yeni süreç başlayacak

Rahip Brunson'la ilgili yeni gelişme! Avukatı açıkladı, yeni süreç başlayacak

Nişanlanacağı gün İnci'den kara haber geldi

Nişanlanacağı gün İnci'den kara haber geldi

MHP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Özyavuz silahlarla uğurlandı

MHP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Özyavuz silahlarla uğurlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.