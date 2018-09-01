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ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'ne ateş edilmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2018 19:19 | Son Güncelleme

Olayla ilgili gözaltına alınan 6 kişiden 3'ü tutuklandı

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'ne ateş edilmesiyle ilgili gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesindeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısı Murat Özcan'a ifade verdi.

Savcı Özcan, elçilik binasına silahla ateş eden Ahmet Çelikten ve Osman Gündaş ile Ersin Bayram'ı tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti. Savcılık, 3 şüphelinin ise adli kontrolle serbest bırakılmasını talep etti.

Nöbetçi mahkeme, Çelikten, Gündaş ve Bayram'ın tutuklanmasına, diğer şüphelilerin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Tutuklanan şüpheliler, Sincan Cezaevi'ne götürüldü.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği binasına 20 Ağustos 2018'de silahla ateş edilmiş, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında saldırıyı gerçekleştirdikleri belirtilen Ahmet Çelikten ve Osman Gündaş yakalanmış, şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda saldırıyla ilgisi bulunduğu değerlendirilen 4 kişi daha gözaltına alınmıştı.

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ABD elçilik silahlı saldırı tutuklama

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