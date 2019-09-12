ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'ne ateş edilmesi davası

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'ne 20 Ağustos 2018'de ateş açılmasına ilişkin 3'ü tutuklu 4 sanığın yargılandığı davada, cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı.

Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, saldırıyı gerçekleştirdikleri iddia edilen tutuklu sanıklar Ahmet Çelikten ve Osman Gündaş ile Gündaş'ın patronu Ersin Bayram ve saldırı sırasında kullanılan otomobilin üzerine kayıtlı olduğu tutuksuz sanık Talip Bora Kılıç katıldı.

Mahkeme başkanının dosyaya giren belgeleri okumasının ardından söz alan cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasını verdi.

Sanıklardan Ersin Bayram'ın Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden hapis cezasına çarptırılmasını talep eden cumhuriyet savcısı, sanığın etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandırılmasını istedi. Savcının mütalaasında, Ersin Bayram'ın yabancı bir devlete karşı siyasal ilişkileri bozacak şekilde hasmane hareketlerde bulunma suçundan 8 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Cumhuriyet savcısı, sanıklardan Osman Gündaş hakkında FETÖ üyeliğinden 15, yabancı bir devlete karşı siyasal ilişkileri bozacak şekilde hasmane hareketlerde bulunma suçundan da 8 yıla kadar hapis cezası istedi.