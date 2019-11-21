ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine ateş edilmesi davasında karar

Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Ahmet Çelikten ve Osman Gündaş ile Gündaş'ın patronu Ersin Bayram ve saldırı sırasında kullanılan otomobilin üzerine kayıtlı olduğu tutuksuz sanık Talip Bora Kılıç katıldı.

Mahkeme Başkanı, davada son aşamaya gelindiğini belirterek, sanıklara esasa ilişkin mütalaa için söz verdi.

Sanıklardan Ersin Bayram, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanma talebini yineleyerek, uzun yıllar FETÖ'nün mahrem yapılanmasında görev aldığını, bildiği tüm isimleri mahkemeye ilettiğini söyledi.

Yargılama aşamasında "Sancak" kod adıyla gizli tanıklık yapan kişinin yargılamayı sulandırdığını ileri süren Bayram, "Bu örgütte yıllarını geçirmiş biri olarak söylüyorum, 'Sancak' isimli şahsın söylediği her şey yalandır. Yargılamaları sabote ederek, bazılarını koruyacak ifadeler veriyor." diye konuştu.

ABD Büyükelçiliğinin kurşunlanması olayıyla ilgili bir bilgisi olmadığını savunan Bayram, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Sanık Osman Gündaş da eski hükümlü olduğunu, hapisten çıktıktan sonra 2003'te örgütün kurumlarından Samanyolu Kolejinde işe başladığını, ancak hiçbir zaman bu yapının mensubu olmadığını savundu.