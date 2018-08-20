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ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'ne düzenlenen saldırıyla ilgili olarak 1 kişi gözaltına alındı

20.08.2018 17:55 | Son Güncelleme

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'ne düzenlenen saldırıyla ilgili olarak 1 kişi gözaltına alındı

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'ne düzenlenen saldırıyla ilgili olarak 1 kişi gözaltına alındı

Türk medyası, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'ne düzenlenen saldırıyla ilgili olarak 1 kişinin Ankara'da gözaltına alındığını bildirdi.

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