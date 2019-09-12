HABER

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'ne saldırı davasında 3 sanığa hapis talebi

YAŞAM HABERLERİ  | 12.09.2019 18:47 | Son Güncelleme

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'ne, 20 Ağustos 2018 tarihinde ateş açılmasına ilişkin 3'ü tutuklu 4 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)- ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'ne, 20 Ağustos 2018 tarihinde ateş açılmasına ilişkin 3'ü tutuklu 4 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Cumhuriyet Savcısı, mütalaasında tutuklu 3 sanığın hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.
Ankara 32'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Ahmet Çelikten, Osman Gündaş, Ersin Bayram, tutuksuz sanık Talip Bora Kılıç ve avukatları katıldı. Duruşmada mütalaasını açıklana savcı, tutuklu sanıklardan Ersin Bayram'ın 'silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan cezalandırılmasını; ancak sanığın etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandırılmasını, 'yabancı bir devlete karşı siyasal ilişkileri bozacak şekilde hasmane hareketlerde bulunma' suçundan da 8 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Savcı, sanıklardan Osman Gündaş hakkında örgüt üyeliğinden 15, diğer suçtan 8 yıla kadar hapis talep etti. Sanık Ahmet Çelikten'in ise 'örgüte yardım etme' suçundan beraatı istenirken, diğer suçtan 8 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Tutuksuz sanık Talip Bora Kılıç'ın da tüm suçlardan beraatı istendi.
Sanık ve avukatları, mütalaaya karşı savunma yapmak için süre istedi. Süre isteğini kabul eden mahkeme, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Kripto para piyasasında fark yaratacakKripto para piyasasında fark yaratacak
Otomobil zulasında 737 kaçak cep telefonu ele geçtiOtomobil zulasında 737 kaçak cep telefonu ele geçti
Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltıKayseri'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Piyasaların merakla beklediği faiz kararı açıklandı

Piyasaların merakla beklediği faiz kararı açıklandı

Bülent Arınç'tan Bülent Turan'a çok sert yanıt: Sana yazık olur

Bülent Arınç'tan Bülent Turan'a çok sert yanıt: Sana yazık olur

AYM'den memurluktan atılan kadın için 'hak ihlali' kararı!

AYM'den memurluktan atılan kadın için 'hak ihlali' kararı!

Gelin adayı Hanife'den bikinili paylaşım! 'İyice zumlayın...'

Gelin adayı Hanife'den bikinili paylaşım! 'İyice zumlayın...'

Ekrem İmamoğlu'ndan kırık sandalye açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan kırık sandalye açıklaması

Bahçeli'den kabine değişikliğiyle ilgili flaş açıklama

Bahçeli'den kabine değişikliğiyle ilgili flaş açıklama

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Vahşet! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Vahşet! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Sancaktepe'de korkunç olay! Evden en son oğlu çıkmıştı!

Sancaktepe'de korkunç olay! Evden en son oğlu çıkmıştı!

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu

Başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu

Kuyumcudan müşteriyi şaşırtan gelenek! Her yıl çeyrek altın hediye ediyor

Kuyumcuda şaşırtan gelenek! Her yıl...

Denize kamyonla atık boşaltırken yakalandı

Denize kamyonla atık boşaltırken yakalandı

Bursa'da kadın cinayeti! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Vahşet! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Akıllara durgunluk veren olay! Oğlu menemeni beğenmeyince anne balkondan atladı

Akılalmaz olay! Oğlu beğenemedi, anne balkondan atladı

Sancaktepe'de korkunç olay! Evden en son oğlu çıkmıştı!

Sancaktepe'de korkunç olay! Evden en son oğlu çıkmıştı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.