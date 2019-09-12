ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'ne saldırı davasında 3 sanığa hapis talebi

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)- ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'ne, 20 Ağustos 2018 tarihinde ateş açılmasına ilişkin 3'ü tutuklu 4 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Cumhuriyet Savcısı, mütalaasında tutuklu 3 sanığın hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.

Ankara 32'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Ahmet Çelikten, Osman Gündaş, Ersin Bayram, tutuksuz sanık Talip Bora Kılıç ve avukatları katıldı. Duruşmada mütalaasını açıklana savcı, tutuklu sanıklardan Ersin Bayram'ın 'silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan cezalandırılmasını; ancak sanığın etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandırılmasını, 'yabancı bir devlete karşı siyasal ilişkileri bozacak şekilde hasmane hareketlerde bulunma' suçundan da 8 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Savcı, sanıklardan Osman Gündaş hakkında örgüt üyeliğinden 15, diğer suçtan 8 yıla kadar hapis talep etti. Sanık Ahmet Çelikten'in ise 'örgüte yardım etme' suçundan beraatı istenirken, diğer suçtan 8 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Tutuksuz sanık Talip Bora Kılıç'ın da tüm suçlardan beraatı istendi.

Sanık ve avukatları, mütalaaya karşı savunma yapmak için süre istedi. Süre isteğini kabul eden mahkeme, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

