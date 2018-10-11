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ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine silahla ateş edilmesine ilişkin 4 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame mahkemeye gönderildi.

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2018 23:00 | Son Güncelleme

ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine silahla ateş edilmesine ilişkin 4 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame mahkemeye gönderildi.


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Anahtar Kelimeler:
ABD Büyükelçiliği'ne saldırı FETÖ iddianame

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