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ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'ne silahlı saldırı

20.08.2018 09:43 | Son Güncelleme

ABD'nin Ankara Büyükelçiğine kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Polis kaçan zanlıları arıyor. Olayda yaralananan olmadığı bildirildi.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'ne silahlı saldırı

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'ne TSİ 05.00 sıralarında kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

Reuters'ın emniyet kaynaklarından edindiği bilgilere göre Atatürk Bulvarı üzerinde seyir halinde olan bir araç, Büyükelçilik binasının 6 numaraları kapısındaki güvenlik görevlilerinin bulunduğu kabine doğru ateş açtı. En az dört el silah sesi duyulduğu bildirildi.

Mermilerden biri kabinin camına isabet etti. Saldırı sonucu can kaybı ve yaralanma olmadı.

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi, emniyet birimleri kaçan aracı arıyor. Büyükelçilik bayram dolayısıyla kapalıydı.

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