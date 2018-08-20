ABD’nin Ankara Büyükelçiliği’ne Silahlı Saldırı

ABD’nin Ankara Büyükelçiliği’ne kimliği henüz tespit edilemeyen şahıslarca 6 el ateş açıldı.

ABD Büyükelçiliği’nin, Atatürk Bulvarı üzerindeki 6 No’lu Kapısı’nı hedef alan saldırıda, can kaybı ya da yaralanma olmadı. Giriş kapısındaki güvenlik noktasına kurşun isabet ederken; Emniyet güçlerince failleri arama çalışmalarına devam edildiği bilgisi paylaşıldı.

Olaya ilişkin Ankara Valiliği’nden kısa bir yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, “20.08.2018 günü saat 05.30 sularında, Atatürk Bulvarı üzerinde seyreden beyaz renkli bir araç içinden, kimliği henüz tespit edilemeyen şahıs veya şahıslar tarafından, ABD Büyükelçiliği nizamiyesine doğru 6 el ateş edilmiştir. Yapılan ilk incelemeler sonucunda, 3 adet merminin demir kapıya ve camlı bölüme isabet ettiği, herhangi bir can kaybının olmadığı anlaşılmıştır. Olaya ilişkin çalışmalar devam etmekte olup, gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir” denildi.

ABD Büyükelçiliği Sözcüsü David Gainer de, saldırı yaşandığını doğrulayarak, ayrıntıları araştırmaya devam ettikleri bilgisini paylaştı. Gainer, “Sabahın erken saatlerinde ABD Büyükelçiliği'nde bir güvenlik olayının gerçekleştiğini teyit edebiliriz. Herhangi bir yaralanma ile ilgili herhangi bir raporumuz yok ve ayrıntıları araştırıyoruz. Türk Ulusal Polisine hızlı yanıtları için teşekkür ediyoruz” dedi.