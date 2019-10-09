ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield Türk Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı ve kendisine askeri operasyonun bilgisi verildi

ABD'nin Ankara B\u00fcy\u00fckel\u00e7isi David Satterfield bilgilendirme amac\u0131yla T\u00fcrk D\u0131\u015fi\u015fleri Bakanl\u0131\u011f\u0131'na \u00e7a\u011fr\u0131ld\u0131, kendisine T\u00fcrkiye'nin Suriye'ye ba\u015flataca\u011f\u0131 askeri operasyonun bilgisi verildi.Sosyal medya yalanlar\u0131 bu payla\u015f\u0131mlarla ortaya \u00e7\u0131kt\u0131T\u00fcrkiye Suriye'de operasyona ba\u015flad\u0131! D\u0131\u015f bas\u0131n nas\u0131l g\u00f6rd\u00fc?Erdo\u011fan: Suriye'nin kuzeyinde Bar\u0131\u015f P\u0131nar\u0131 Harekat\u0131 ba\u015flad\u0131
Okuyucu Yorumları 0 yorum