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ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield Türk Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı ve kendisine askeri operasyonun bilgisi verildi

09.10.2019 16:58 | Son Güncelleme

ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield bilgilendirme amacıyla Türk Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı, kendisine Türkiye'nin Suriye'ye başlatacağı askeri operasyonun bilgisi verildi

ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield Türk Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı ve kendisine askeri operasyonun bilgisi verildi

ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield bilgilendirme amacıyla Türk Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı, kendisine Türkiye'nin Suriye'ye başlatacağı askeri operasyonun bilgisi verildi.

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