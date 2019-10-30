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ABD'nin Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2019 10:23 | Son Güncelleme

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield, ABD Temsilciler Meclisinde oylanan yasa tasarılarıyla ilgili Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Büyükelçi Satterfield, ABD Temsilciler Meclisince 1915 olaylarıyla ilgili alınmış tarihi ve hukuki dayanaktan yoksun karar ve Barış Pınarı Harekatı ile bağlantılı olarak Türkiye'ye yaptırımlar uygulanmasını öngören yasa tasarısıyla ilgili Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ABD Temsilciler Meclisince kabul edilen sözde "Ermeni soykırımı" kararının reddedildiği bildirilmiş, iç politika saikleriyle alınmış olan bu kararın tarihi ve hukuki dayanağı bulunmadığı vurgulanmıştı.

Bakanlığın açıklamasında ayrıca Barış Pınarı Harekatıyla bağlantılı olarak Türkiye'ye yönelik yaptırımlar uygulanmasını öngören yasa tasarısının ABD Temsilciler Meclisince kabul edilmesi de şiddetle kınanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
1915 olayları ABD Dışişleri Bakanlığı Türkiye

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